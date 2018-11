PARTAGER Clôture d’Africité-8 à Marrakech

Le 8ème Sommet international des villes et collectivités territoriales d’Afrique, qui s’est tenu du 20 au 24 novembre, a clôturé ses travaux samedi soir avec l’adoption de la Déclaration d’Africités-8.

Avec près de 7.000 participants, un record, ce Sommet, tenu sous le thème « La transition vers les villes et territoires durables : le rôle des collectivités territoriales d’Afrique », a été marqué par 158 évènements, dont des sessions politiques, des sessions transition, des sessions Stratégies locales, des sessions d’acteurs, des sessions ouvertes (débats) et des événements spéciaux.

Ce Sommet triennal, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Village Africités sur le site Bab Jdid dans la ville ocre, a consacré la place incontournable de l’Afrique dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement, d’intégration et de coopération en Afrique et a proposé de nouvelles perspectives pour une contribution plus importante des collectivités territoriales du continent.

Africités-8 a consolidé le rôle des villes et territoires d’Afrique comme acteurs déterminants pour la mise en œuvre des agendas internationaux adoptés par les Nations Unies en 2015 et 2016, et plus spécifiquement: l’Agenda 2030 des objectifs de développement durable (ODD); l’Accord de Paris sur les changements climatiques et les Contributions Définies au niveau National (CDN) pour la mise en œuvre dudit Accord, ainsi que le Nouvel Agenda Urbain Mondial adopté à Quito, Équateur.

Ce rendez-vous panafricain a été également une opportunité pour faire prendre conscience des nouvelles responsabilités qu’incombent aux responsables régionaux pour explorer les voies et moyens d’assumer pleinement leurs responsabilités, réfléchir sur les stratégies à définir et les trajectoires à emprunter et engager dès maintenant la transition vers des villes et des territoires durables en Afrique.

Cet événement a été, de même, lieu de rencontre de l’Afrique locale avec le monde de l’entreprise grâce au Salon Africités organisé du 20 au 23 novembre, qui a offert l’opportunité de mettre en perspective les attentes et demandes d’investissements et d’accès aux services de base des villes et territoires d’Afrique avec l’offre de produits et services proposés par les entreprises et les autres acteurs, une démarche à même de déboucher sur la discussion de contrats d’affaires, de marchés ou de partenariats.

Après Marrakech, la 9ème édition d’Africités se tiendra en 2021 à Kisumu, au Kenya.

LNT avec Map