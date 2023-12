Le Maroc fait actuellement des progrès significatifs dans l’amélioration de son climat des affaires et dans la promotion de l’investissement privé productif, selon les déclarations récentes de Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

Le ministre Jazouli a affirmé que 70% des initiatives de la feuille de route 2023-2026, visant à améliorer le climat des affaires, ont été lancées depuis mars. Cette feuille de route inclut environ 46 initiatives prioritaires dans dix chantiers essentiels, axés sur la facilitation du processus d’investissement et l’encouragement des investisseurs. Le ministère travaille étroitement avec le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) pour coordonner la mise en œuvre de ces initiatives.

Le Royaume se distingue par sa stabilité et sa vision de développement ambitieuse, se positionnant ainsi comme un lieu privilégié pour les investissements à l’échelle continentale et mondiale. Les réformes entreprises sous le leadership du Roi Mohammed VI ont contribué aux progrès du Maroc dans le classement « Doing Business » de la Banque mondiale. De plus, un nouveau rapport « Business Ready » sera lancé pour évaluer le climat des affaires et de l’investissement, incluant le Maroc dès 2024.

Une législation importante a été adoptée pour traiter les déséquilibres du climat des affaires, incluant la loi 102.21 sur les zones industrielles, la loi 69.21 sur les délais de paiement, et d’autres lois concernant la production autonome d’électricité, l’arbitrage, la médiation conventionnelle et les marchés publics. En février, le gouvernement a approuvé la simplification de 22 procédures administratives pour l’investissement, réduisant ainsi de 45% les documents requis. En outre, 15 procédures liées à l’investissement ont été décentralisées pour accélérer les prises de décision.

La complémentarité des chantiers gouvernementaux renforce l’attractivité des régions pour l’investissement privé et la création d’emplois. Le gouvernement a alloué 335 milliards de dirhams pour l’investissement public en 2024, soit une hausse de 11% par rapport à l’année précédente, et a lancé des projets d’infrastructures aux standards internationaux. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à améliorer le climat des affaires aux niveaux national et régional.

Les Centres régionaux d’Investissement jouent un rôle clé en supervisant la qualité et l’efficacité des opérations d’investissement. Le gouvernement s’efforce de créer un consensus autour des objectifs de l’investissement privé, visant à mobiliser 550 milliards de dirhams d’investissement privé et à créer 500.000 emplois entre 2022 et 2026.

Pour soutenir ces objectifs, le gouvernement a mis en place une gouvernance unifiée et décentralisée de l’investissement, et offre une concession foncière couvrant 80% des préfectures et provinces du Royaume. La Commission nationale des investissements a approuvé des projets d’investissement d’une valeur de plus de 100 milliards de dirhams, prévoyant la création de près de 43.000 emplois répartis dans neuf régions.

LNT

Partagez cet article :