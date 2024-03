Avec le soutien de la Fondation Al Mada, inwi, Managem et Nareva et leurs partenaires s’associent pour lancer la nouvelle édition du projet « Classes Connectées Dir iddik » pour une éducation numérique accessible à tous.

« Cette initiative collective reflète un engagement commun en faveur de l’éducation et de l’inclusion numérique au Maroc. Renforcée par le soutien de Managem, Nareva et de leurs partenaires, cette nouvelle édition du programme Dir iddik s’inscrit dans une démarche RSE commune, visant à élargir son impact et à toucher un plus grand nombre de bénéficiaires », dit-on auprès de la Fondation Al Mada.

Sur une période de trois ans, ce projet ambitieux, mené en collaboration avec le Ministère de l’Éducation Nationale, vise à équiper et à animer des salles multimédias au sein d’écoles primaires rurales, couvrant l’intégralité des 12 Académies Régionales de l’Éducation et de la Formation (AREF). L’objectif est de fournir aux élèves l’opportunité de développer de nouvelles compétences grâce aux outils numériques, favorisant ainsi une éducation moderne et inclusive.

Dans cette optique, la Fondation Al Mada aspire à toucher plus de 30 000 bénéficiaires d’ici 2026, en équipant plus de 100 écoles primaires rurales à travers les 12 régions du royaume.

Au cœur de cette initiative réside une volonté partagée d’instaurer une utilisation généralisée et innovante du numérique en dotant les écoles concernées des équipements nécessaires et en garantissant une connectivité optimale. Les volontaires retenus pour cette collaboration joueront un rôle central en installant le matériel des salles multimédias, en améliorant l’agencement des salles de classe et en animant des ateliers dynamiques ainsi que des formations.

L’opération « Classes Connectées Dir iddik » concrétise les bénéfices tangibles de l’adoption du numérique pour offrir aux élèves un accompagnement éducatif de qualité, améliorant ainsi leurs conditions d’apprentissage. Elle témoigne de l’engagement continu de la Fondation Al Mada, inwi, Managem, Nareva et de leurs partenaires en faveur d’une éducation inclusive et innovante pour tous.

Allant au-delà de l’équipement des écoles, ce projet ambitionne de faire du numérique un levier de renforcement et d’excellence dans le système scolaire national.

HZ

