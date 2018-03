PARTAGER Classement GFCI : Casablanca Finance City gagne 3 places, reste 1ère en Afrique et 3ème en région MENA

Le Global Financial Centres Index (GFCI), réalisé en partenariat par le think-tank britannique Z/Yen et le China Development Institute, établit chaque année le classement détaillé des centres financiers de par le monde, selon 103 critères, dont les mesures quantitatives sont fournies par la Banque mondiale, l’Economist Intelligence Unit, l’OCDE et les Nations-Unies. L’étude a porté sur 96 places financières, avec les ajouts récents d’Astana, Baku, New Delhi et Tianjin.

Après une belle 35ème place en 2017, Casablanca Finance City fait encore mieux cette année, puisque la place financière de la ville blanche gagne trois places pour s’établir en 32ème position. Cela fait d’elle la place financière la mieux classée en Afrique, devant Johannesburg (52ème), et la 3ème dans la région MENA, derrière Dubaï et Abu-Dhabi, malgré un point de moins dans son rating global par rapport à l’année passée.

Si CFC est encore classée parmi les places jugées plus sensibles aux instabilités (notamment du fait de son jeune âge), elle bénéficie d’un énorme capital confiance de la part du monde financier, puisqu’elle s’accapare la 5ème place du classement GFCI de l’indice de réputation !

Il est à noter que malgré les incertitudes entourant le Brexit, la City de Londres conserve encore cette année sa place de premier centre financier au monde.

SB