Classement FIFA : Le Maroc perd deux places, en 47ème position

La sélection marocaine de football a perdu deux places dans le nouveau classement mensuel mondial de la FIFA, publié vendredi, pointant désormais à la 47è position avec un total de 1.429 points.

Au niveau continental, le Maroc occupe la 4è place derrière le Sénégal (1.515 pts), la Tunisie (1.501 pts) et le Nigeria (1.433 pts). Les Lions de l’Atlas devancent la République Démocratique du Congo (49è), le Ghana (50è), le Cameroun (51è) et l’Égypte (58è). Au sommet de la hiérarchie mondiale, les Diables Rouges de la Belgique (1.746 pts) conservent leur première place devant les Français (1.718 pts), alors que le Brésil (1.681 pts) complète le podium. Par rapport au dernier classement, le Portugal (5è) et l’Espagne (7è) gagnent deux places chacun au détriment de la Croatie (6è), de l’Uruguay (8è) et de la Suisse (9è). Ci-après le classement mondial au 14 juin :

01. Belgique (1746 pts)

02. France (1718 pts)

03. Brésil (1681 pts)

04. Angleterre (1652 pts)

05. Portugal (1631 pts)

06. Croatie (1625 pts)

07. Espagne (1617 pts)

08. Uruguay (1615 pts)

09. Suisse (1605 pts)

10. Danemark (1589 pts)

Top-10 continental

01. Sénégal (1515 pts)

02. Tunisie (1501 pts)

03. Nigeria (1433 pts)

04. Maroc (1429 pts)

05. RD Congo (1424 pts)

06. Ghana (1423 pts)

07. Cameroun (1404 pts)

08. Égypte (1384 pts)

09. Burkina Faso (1381 pts)

10. Mali (1365 pts).