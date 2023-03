Le Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM) vient de clôturer sa 21ème édition après six jours intenses de projections exceptionnelles, de débats, d’ateliers de formations et de rencontres avec les professionnels du Cinéma d’Animation les plus renommés. Cette édition a été placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

Parmi les moments marquants, on retiendra l’hommage spécial rendu à Kristof Serrand qui a marqué l’édition avec sa leçon de Cinéma, faisant voyager le public présent dans les plus grands studios d’animation. La journée spéciale du 8 mars a également été un grand succès avec le « Thé à la menthe avec… » dédié aux femmes de l’industrie du film d’animation, offrant des échanges riches en expériences et en parcours.

Le Forum du film d’animation au Maroc a connu un succès et un engouement indéniables pour la seconde année consécutive, notamment autour des nombreuses rencontres et tables rondes programmées au sein du forum.

Concernant le palmarès, Stéphanie Clément a remporté le Grand Prix du Jury doté de 3000 Euros pour le meilleur court-métrage avec son film Pachyderme. Sofia El Khyari a quant à elle reçu la Mention Spéciale du Jury pour son court-métrage L’ombre des papillons. Mohammed Babakoohi a remporté le Prix du Meilleur film étudiant avec son film Feux. C’est La mer à boire d’Eugénie Marguerite qui a obtenu le Prix Jeune public Court’ compèt attribué aux élèves des cours de langue de l’Institut français de Meknès. Le Prix du Jury Junior composé d’élèves de la spécialité Cinéma du lycée Paul Valéry a été décerné à Ecorchée de Joachim Hérisséa. Enfin, le Prix du public a été remporté par A cœur perdu de Sarah Saidan.

Le Prix du Meilleur long-métrage d’animation Long Compet’ doté de 2000 Euros a été attribué au film Dounia et la princesse d’Alep de Marya Zarif, qui a également remporté le prix du Public, choisi par les festivaliers.

Cette édition a été un grand succès avec plus de 28 000 festivaliers qui se sont déplacés pour assister aux divers projections, rencontres et débats à Meknès et à travers le réseau des Instituts français dans le cadre de FICAM Maroc qui se poursuit jusqu’au 12 mars, précisent les organisateurs. « Nous sommes particulièrement satisfaits de l’implication des institutions scolaires de Meknès et Fès qui ont permis à plus de 6700 écoliers de profiter des projections scolaires en présence d’invités prestigieux » précise la même source. La formation reste un axe prioritaire du festival, et cette année, une centaine d’étudiants marocains sélectionnés des écoles des Beaux-Arts, des métiers du cinéma et de l’audiovisuel de plusieurs villes du royaume, ont bénéficié des ateliers de formation encadrés par des professionnels avec des modules professionnalisant du cinéma d’animation.

AL

