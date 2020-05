PARTAGER CJEM, une commission de développement stratégique voit le jour

La Confédération des Junior-Entreprises Marocaines annonce dans un communiqué la création de sa commission de développement stratégique chapeautée par son président d’honneur M. Omar Benmoussa.

Cette commission à vocation stratégique est un pôle d’amélioration né de la volonté de soutenir le Junior-Entrepreneuriat marocain. A travers cette initiative, la commission, composée de lauréats dudit mouvement aura comme vocation principale l’accompagnement pour la structuration et le développement de l’activité de la confédération et de ses Juniors fédérées.

L’un des projets pivots sur lequel se focalise cette commission est la création d’un progiciel de gestion intégré pour centraliser et organiser l’activité de l’ensemble des Juniors Marocaines. La commission envisage également une levée de fonds pour le Junior-Entrepreneuriat marocain. En matière de formation, les perspectives d’évolution s’avèrent prometteuses.

Le président d’honneur du conseil mène en parallèle l’un des projets phare de la CJEM : le projet juridique pour la structuration administrative et financière des Juniors-Entreprises Marocaines.

Cette commission, récemment créée, vient pour asseoir la maturité du mouvement Junior-Entreprise et participer pratiquement dans la levée des défis soulevés de la jeunesse marocaine; un réel challenge et accompagnement aux cotes d’un portefeuille de projets stratégiques pour un développement socio-économique à capitaliser surtout courant la conjoncture actuelle, afin de soutenir les Junior-Entreprises membres de la Confédération et accompagner au plus leurs partenaires Entrepreneurs, TPMEs, Grands comptes et Administrations.

LNT avec CdP