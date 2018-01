par AL |







Le CJD encourage le « bien emploi »

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises marocaines ont pris conscience que le « bien-être au travail » permet aux personnes de travailler de manière efficace et productive, et essayent tant bien que mal d’améliorer les choses, par la formation managériale, l’accompagnement, le coaching ou le team building.

Le travail n’est plus un simple moyen de subvenir à ses besoins mais constitue une composante essentielle d’épanouissement pour les employés. La question du bien-être et de la qualité de vie au travail prend donc tout son sens.

Qu’est-ce que le bien-être au travail? Pourquoi faut-il s’en préoccuper ? Quel bénéfice pour l’entrepreneur? Autant de questions auxquelles le CJD (Centre des jeunes dirigeants d’entreprises) a tenté de répondre, dans le cadre d’une plénière, organisée jeudi 25 janvier sous le thème « Bien emploi : notion transposable à la réalité marocaine? ».

Il en ressort qu’au-delà de la rémunération, la qualité de vie au travail a un impact direct sur la motivation des salariés et par conséquence sur leur productivité.

Beaucoup de choses se font aujourd’hui dans les entreprises, qui sont certes utiles à certains degrés mais pas toujours suffisantes. Parmi les éléments-clés favorisant le bien-être au travail, on note l’espace de travail et le confort qu’il offre, l’existence d’une bonne ambiance entre collègues, une meilleure écoute de la part de la hiérarchie pour les travailleurs, la protection de la santé des salariés, etc.

Certaines entreprises leaders, surtout aux Etats-Unis, ont anticipé il y a bien longtemps ce changement à l’exemple de Google, Microsoft ou Apple qui misent beaucoup sur la qualité de vie au travail parce qu’ils se sont rendus compte que c’était très rentable.

Pourquoi le bien-être est-il important pour l’entreprise? Parce que le stress a de nombreuses répercussions sur l’entreprise au niveau humain (les maladies, les accidents cardio-vasculaires, et tous les troubles psychologiques…), au niveau social (responsable de démotivation, d’absentéisme…), et sur la productivité de l’entreprise et sa performance.

Lors de cette plénière, le CJD Maroc a présenté un projet de charte de bien-emploi qui couvre 6 domaines d’amélioration possibles applicables aux dirigeants et salariés dans les domaines de la gouvernance, le management, le développement des compétences, la convivialité, la santé, les conditions de travail.

Cette charte devrait permettre de contribuer à l’amélioration des rapports entre l’employé et l’employeur et aider à faire régner une ambiance de bien être dans l’entreprise qui sera bénéfique aussi bien pour cette dernière que pour ses collaborateurs.

