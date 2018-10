PARTAGER Civisme : Al Omrane et Injaz Al Maghrib s’engagent pour l’éducation civique de 3000 élèves

Mme Laila Mamou, PDG de l’association Injaz Al Maghrib et M. Abdelhanine Belmahi, DG de la Fondation Al Omrane viennent de signer une convention de partenariat pour le lancement du programme de formation «Mouatana». Ce partenariat vise à participer à l’éducation civique de 3000 élèves issus des quartiers sur lesquels le Groupe opère. “Fidèle à ses valeurs d’entreprise citoyenne visant l’améliore des conditions de vie des enfants de centaines de familles marocaines en leur offrant un habitat décent dans un cadre de vie meilleur et prône également l’épanouissement de ces enfants et ce à travers plusieurs actions continues pendant l’année”, dit-on auprès d’Al Omrane, pour qui ce partenariat permet à la Fondation d’offrir à ces enfants la possibilité de développer leurs compétences comportementales pour assurer leur succès dans leur parcours académique et professionnel. Le but ultime étant de les préparer à leurs futurs rôles dans la société, des citoyens responsables et conscients de leurs droits et devoirs. Pour rappel, Injaz Al Maghrib a formé à l’entreprenariat plus de 100 000 jeunes depuis sa création en 2007, avec le soutien de plus de 90 partenaires et 1000 cadres d’entreprises mobilisés chaque année. La Fondation Al Omrane, elle, a pour vocation l’appui de l’enfant dans un élan de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise dans les projets Al Omrane et toutes les initiatives qui entrent dans le champ d’intérêt du groupe.