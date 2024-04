Smurfit Kappa, leader mondial des solutions d’emballage en carton ondulé, marque sa présence au SIAM 2024 avec un stand mettant en lumière son engagement envers l’innovation et l’agriculture durables, sous l’approche « Circular by nature » et épousant pleinement la thématique du SIAM 2024, « Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients ».

« Pour cette troisième participation consécutive au SIAM, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la durabilité environnementale, en resserrant nos liens avec nos clients et avec l’ensemble de l’écosystème agricole. Nous voyons également en le programme Better Planet Packaging une réponse pertinente à la thématique centrale de l’édition de 2024 du SIAM, axée sur le climat et l’agriculture, avec comme objectif d’atteindre un taux d’émission de gaz à effet de serre de 0% d’ici 2050 en intégrant cette dimension dans l’ensemble de la chaine de valeur. L’usine de Smurfit Kappa Maroc représente un investissement vert majeur, avec un montant global avoisinant les 40 millions d’euros pour une superficie de 25 000 m². Equipée de près de 1500 panneaux solaires, elle couvre plus de 55% de ses besoins énergétiques avec de l’énergie renouvelable, lui permettant ainsi de s’appuyer sur de l’énergie verte pour produire ses emballages conventionnels », déclare Mounir Nacir, PDG de Smurfit Kappa Morocco.

Des solutions d’emballage pour répondre aux besoins spécifiques du secteur agricole

Smurfit Kappa dévoile une gamme complète de solutions d’emballage innovantes qui viennent consolider la large gamme de packaging conventionnels de l’entreprise.

Parmi les solutions phares exposées, on retrouve Agrolife® une solution innovante conçue pour prolonger la fraîcheur et la durée de conservation des fruits et légumes. En absorbant l’éthylène des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, Agrolife® contribue à réduire les pertes alimentaires et les coûts de manipulation, offrant ainsi une réponse efficace aux défis de l’industrie agroalimentaire. Son introduction sur le marché marocain marque une avancée significative dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la promotion de pratiques durables dans le secteur horticole.

« La vaste gamme de solutions d’emballage de Smurfit Kappa répond aux besoins variés des secteurs agricole et industriel marocains. L’accent est mis sur la durabilité, la praticité et l’efficacité, en offrant des options respectueuses de l’environnement pour optimiser les processus logistiques des entreprises tout en réduisant leur empreinte environnementale », déclare Amine Sefiani, Directeur Commercial de Smurfit Kappa Morocco.

Pour les opérateurs du secteur de l’agro-alimentaire, Smurfit Kappa présente également AquaStop™, une solution d’emballage révolutionnaire, entièrement recyclable et résistante à l’eau. Cette technologie de pointe offre une protection supérieure contre l’humidité, préservant ainsi la qualité et la fraîcheur des produits, même dans des conditions environnementales les plus exigeantes. AquaStop™ a été utilisé pour la fabrication d’une fontaine d’eau, inspirée du design marocain, qui a marqué les esprits des visiteurs du stand, illustrant ainsi le caractère hautement hydrofuge d’AquaStop™.

Circular by nature : la vision holistique du développement durable de Smurfit Kappa

Smurfit Kappa promeut une agriculture plus performante et respectueuse de l’environnement, sous son approche « Circular by nature » qui vise à réduire la consommation des ressources naturelles et l’impact environnemental. 100 % des matières premières primaires utilisées dans la fabrication des emballages Smurfit Kappa sont renouvelables et durables.

Parallèlement à ses efforts de réduction de son empreinte carbone, Smurfit Kappa s’engage à garantir la santé de ses collaborateur.trice.s et la durabilité de ses produits. L’opérateur utilise des matériaux non toxiques et veille à ce que ses emballages ne présentent aucun risque pour la santé des consommateur.trice.s ou pour l’environnement.

« Clairement, Smurfit Kappa accorde une place prépondérante au développement durable. Ses emballages intègrent des principes clés tels que la recyclabilité, la durabilité et la préservation de la santé, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. Ce n’est pas par hasard que l’entreprise Smurfit Kappa est la première à obtenir une note de cinq étoiles sur l’indice FTSE 100 pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Nous sommes également à l’avant-garde des tendances macroéconomiques, de leur impact sur les modèles commerciaux et opérationnels, et des réglementations et normes comme le Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), de l’Union Européenne. Notre objectif ultime est de proposer des produits durables, respectueux de l’environnement et bénéfiques pour la santé », déclare Ignacio Sevillano, PDG de Smurfit Kappa Espagne, Portugal, Maroc.

