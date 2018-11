PARTAGER Cinéma: L’Imax Morocco Mall propose « First Man »

L’Imax Morocco Mall, accueille depuis le 31 octobre «First Man», un film biographique américain, réalisé par Damien Chazelle, et produit par Steven Spielberg. Le film est adapté de la mission Apollo 11 et de la biographie « First Man: The Life of Neil A. Armstrong» de James R. Hansen publié en 2005.

«First Man» raconte le parcours, entre 1960 et 1969, de ce pilote d’élite au destin exceptionnel, sa sélection rigoureuse, ses entraînements, ses missions, ainsi qu’une partie de sa vie privée et familiale.