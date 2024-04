L’Université Hassan 1er de Settat organise, le 17 avril 2024, une conférence intitulée «Cinéma et Université : Défis et Perspectives».

Cet événement, organisé par la Faculté des Langues, Arts et Sciences Humaines, réunira des acteurs du cinéma et de l’enseignement supérieur pour examiner les défis et les opportunités du septième art dans le contexte universitaire marocain.

Parmi les intervenants, Nourredine Lakhmari, réalisateur marocain présentera une analyse sur « l’identité visuelle du Maroc à travers le Prisme Cinématographique ». De son côté Rita El Quessar, productrice, scénariste et réalisatrice, partagera son expertise lors de sa présentation sur « Premier regard : naissance d’une vision », offrant ainsi une perspective unique sur le processus créatif.

Par ailleurs, les interventions du Professeur Hammadi Guerroum, spécialiste en cinématographie, Mme Sonia Okacha, comédienne et scénariste, ainsi que Mme Fatima Zahra El Jaouhari, comédienne et scénariste, offriront des perspectives riches sur le cinéma de Nourredine Lakhmari. Trois panels thématiques structureront les débats : « Cinéma et Enjeux Sociaux », « Cinéma et Culture », et « Cinéma et Identité Nationale », explorant respectivement l’impact social du cinéma, ses liens avec les traditions culturelles, et son rôle dans la formation de l’identité nationale marocaine. Cet événement constitue une opportunité unique d’explorer les multiples dimensions du cinéma dans le contexte académique et son influence dans la société contemporaine au Maroc.

