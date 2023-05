Si, quand on aborde le sujet des caisses de retraite au Maroc, c’est généralement pour exprimer une forte inquiétude, voire du pessimisme, la CIMR, en tant que caisse interprofessionnelle de retraites complémentaire privée, se doit de présenter une solidité des fondamentaux lui permettant d’afficher une pérennité remarquable. C’est l’une des principales informations à retenir de la présentation des résultats 2022 de la Caisse, qui se sont déroulés au niveau de leur locaux flambant neufs dans le quartier d’affaires CFC. Un nouveau siège « sobre et solide, à l’image de la CIMR », a déclaré d’entrée M. Khalid Cheddadi, PDG de la CIMR.

Malgré une conjoncture de rendements financiers particulièrement difficile, la CIMR a bien tiré son épingle du jeu, et affiche des progressions intéressantes au niveau de la majorité de ses indicateurs… à l’exception des produits nets de patrimoine, équivalent du résultat financier, qui a subi la très mauvaise performance annuelle des marchés actions et obligations.

Ainsi, le solde des provisions techniques, qui constitue la réserve de prévoyance plus la provision mathématique relative à la capitalisation et prestations échues et non payées, a progressé de 5,6% par rapport à l’année 2021, à 77,017 MMDH. Cela vient aussi bien d’une augmentation des contributions, avec un produit technique qui gagne 13% à 10,568 MMDH, que de la maîtrises des charges, malgré le déménagement dans le nouveau siège, qui ont baissé de 22% à 7,181 MMDH. Il faut toutefois noter qu’en dehors des variations PMC (propension à consommer, la part du revenu disponible d’un ménage qui est consacrée à la consommation) et dotations, les charges techniques progressent de 4%, ce qui reste nettement inférieur à la progression des produits, malgré le double amortissement (nouveau siège et siège historique), et les commissions sur les OPCI qui ont démarré en 2022. L’excédent brut d’exploitation, pour sa part, subit les mauvaises performances financières et perd, hors variation PMC, 32% à 4,047 MMDH.

La CIMR a affiché en 2022 une belle augmentation de ses adhérents, avec 510 nouveaux adhérents au profit de 6.499 affiliés représentant des contributions s’élevant à 130 MDH. « En 2022, le total des personnes ayant bénéficié d’une prestation de la part de la CIMR a atteint un effectif de 197.970 », s’est félicité M. Cheddadi, notant que la CIMR compte un tiers des retraités du secteur privé. Pour sa part, le nombre des adhérents au produit Al Moustakbal Individuel a progressé de 40%, pour un total de 20.000 adhérents, la plupart sont salariés du secteur privé. Notons que le format de souscription digitale participe à la maîtrise des frais de gestion. Sur ce point, la CIMR compte approcher le réseau bancaire en 2023 pour la distribution de ces produits individuels. Notons que cette progression de 5% des adhérents représente une augmentation pas atteinte depuis une bonne décennie. Il faut également noter que le ratio actifs/retraités est stable depuis plusieurs années, signe que le remplacement est effectif. Avec des bons chiffres, la CIMR a procédé à une revalorisation des pensions de 1,5, par rapport à 1,25 l’année précédente.

Une large part de la présentation des résultats a été consacrée aux résultats du bilan actuariel réalisé en 2022, et validé sans réserve par le cabinet indépendant Deloitte France. Rappelons que ce bilan consiste en la prédiction de l’évolution des réserves techniques de la caisse sur le long terme, selon un certain nombre d’hypothèses. Et quelque soient les hypothèses retenues, même les plus pessimistes, avec une espérance de vie en forte progression, une évolution des actifs cotisants et un rendement financier nettement inférieurs à la moyenne des années précédentes de la CIMR, les projections restent tout à fait conformes aux exigences réglementaires, à savoir une courbe toujours positive avec une tendance ascendante en fin de projection quel que soit le scénario adopté. Les projections prédisent donc des réserves qui augmentent encore à un horizon de 60 ans, alors que pour la CMR par exemple, on parle d’une poignée d’années avant que les réserves soient au sec ! La CIMR n’a donc besoin d’« aucune réforme pour le moment », assure M. Cheddadi.

Mais la réforme des retraites devrait toutefois concerner la CIMR. Rappelons qu’en 2019, le gouvernement El Othmani avait mené une session de travaux de réforme des caisses de retraites avec l’aide d’un cabinet d’actuariat. Le cabinet avait proposé d’organiser le pôle privé en deux régimes, de base et complémentaire obligatoire, qui serait géré par des sociétés mutuelles de retraites où la CIMR aurait sa place. Pas d’inquiétude pour la CIMR : « Si demain, le régime complémentaire devenait obligatoire, nos adhérents augmenteraient beaucoup plus », explique simplement M. Cheddadi. Et d’ajouter : « Si cela se réalise, la CIMR pourrait jouer un rôle très important et donc devenir un des acteurs majeurs dans le régime complémentaire obligatoire du privé ».

Qu’attendre dans ce contexte en 2023 pour la Caisse ? Déjà, avec le comportement du marché actions, la CIMR risque d’aller voir plus souvent ailleurs, explique M. Cheddadi : « En 2023, nous allons lever le pied en ce qui concerne l’investissement en marché coté, avec un retour aux obligataires, quelques projets immobiliers et d’infrastructures, ainsi que des OPCI locatifs ». Et pour une participation au fonds Mohammed VI pour l’investissement, la Caisse « attend du concret ».

Interrogé sur le début d’année en cours, M. Cheddadi explique que si celle-ci « démarre très timidement », que les gens « ont une confiance un peu mitigée dans l’évolution de la situation », il lui semble que « les conditions sont bonnes pour une reprise ». Si le 1er trimestre a été un peu « morose », ajoute-t-il, on sent un « frémissement », et « des projets d’investissements sont sur la table ».

Selim Benabdelkhalek

Partagez cet article :