PARTAGER CIMR : Des résultats 2017 très satisfaisants, et une pérennité confirmée

Dans la foulée de l’Assemblée Générale Ordinaire de la CIMR, M. Khalid Cheddadi, Président Directeur Général de la caisse, a réuni la presse vendredi 29 avril 2017, pour présenter les résultats financiers au titre de l’exercice 2017, ainsi que les conclusions du bilan actuariel, qui doit confirmer la pérennité du régime.

Les actifs cotisants en hausse

La CIMR affiche tout d’abord une progression de 4,4% des actifs cotisants à la fin 2017, ayant enregistré l’adhésion de 843 nouvelles entreprises au profit de 7248 affiliés. Par ailleurs, le nombre des affiliés à la CIMR a progressé de 4,1%, atteignant un effectif global de 641 358, répartis entre actifs cotisants (348 431) et ayants droit (292 927).

Le nombre d’actifs cotisants a également progressé de 4,4% par rapport à 2016, dépassant l’hypothèse retenue pour l’élaboration du bilan actuariel annuel, qui fixe l’évolution minimale annuelle du nombre d’actifs sur le long terme à 0,5% pour assurer le maintien de l’équilibre du régime, selon M. Jaouad Mourabiti, Directeur Etudes, Organisation et Pilotage.

En 2017, 170 870 personnes ont bénéficié d’une pension de retraite de la part de la CIMR. Selon M. Cheddadi, ces pensions, en prenant en compte l’option capital choisie par 80% des pensionnaires, représentent environ 40% du salaire lors du départ à la retraite, un très bon pourcentage pour un pays avec un taux de contribution très faible (12,5%).

Notons que depuis l’ouverture de la caisse aux adhésions individuelles, elle a compté l’inscription de 600 personnes appartenant à cette catégorie, et la direction s’attend à atteindre le chiffre de 5000 d’ici la fin 2018.

L’excédent d’exploitation dépasse les 5 MMDH pour la 1ère fois

Au 31 décembre 2017, la CIMR a enregistré un excédent d’exploitation totalisant 5 153,75 MDh. De ce fait, le montant total de la réserve de prévoyance est passé de 44, 7 MMDh à 50,3 MMDh, représentant une progression de 12,5%.

Par ailleurs, les produits du patrimoine et plus-values, nets des charges, des pertes et des dotations et reprises sur provisions pour dépréciation de titres, se sont élevés à 2 873,03 MDh contre 2 667.03 MDh en 2016, en hausse de 7.7%.

Le portefeuille CIMR est estimé, au 31 décembre 2017, à 59 777 MDh en valeur de marché.

Notons qu’en application des nouvelles dispositions de la loi 64/12, la caisse a modifié sa méthode comptable pour faire apparaître une Provision Mathématique Capitalisation (PMC) de 20 793 MDH, ce qui donne des charges techniques en hausse de 373% à 26,1 MMDH pour un solde à -18,33 MMDH en baisse de -932%. Hors PMC, les charges sont très maîtrisées à -3,31% de progression pour un solde technique de 2,46 MMDH, en hausse de 11,82%. Notons que rares sont les caisses de retraite affichant un solde technique positif.

Pérennité du régime confirmée

Selon M. Lamrabiti, la projection du fonds de prévoyance réalisée dans le cadre du bilan actuariel répond aux deux critères de pérennité fixés par la charte de pilotage. Le fonds est ainsi constamment positif sur la durée de projection et la courbe de projection est ascendante en fin de période.

Fort de ces résultats, le Conseil d’Administration a décidé de revaloriser les pensions de 0,70%, au niveau du taux d’inflation de 2017, à compter du 1er juillet.

Selim Benabdelkhalek