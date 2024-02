M. Lotfi Sekkat, Président du CIH et son Directeur financier, M. Zoubir Younes, ont reçu la presse et les analystes à vendredi dernier pour la présentation des résultats 2023 du groupe CIH.

En effet, la banque CIH s’est transformée en un groupe avec notamment UMNIA Bank et la SOFAC auxquels s’est ajouté CIH Capital Management, une nouvelle entité acquise récemment, qui est spécialisée en gestion d’OPCVM, pour offrir à sa clientèle beaucoup plus diversifiée aujourd’hui, de nouveaux produits innovants et une gestion de leur épargne.

La taille du groupe CIH Bank a été ainsi confortée grâce à une dynamique commerciale qui s’est traduite par l’amélioration de ses parts de marché. Preuve en est qu’à la fin décembre 2023, le Groupe représente 27% des financements automobile, soit + 273 points de base, 6% des crédits à la consommation, +63 bps et 9,7% des crédits immobiliers destinés à l’habitat, +26 bps, pour une part de marché des dépôts clientèle du Groupe qui s’établit à 6,0%.

Pour ce faire, le groupe CIH a poursuivi en 2023 ses efforts de financement de l’économie nationale et d’inclusion financière particulièrement envers les femmes et les jeunes. Cette dynamique de croissance s’est appuyée sur le développement de ses services digitaux et sur l’extension régulière du réseau de la Banque et de ses filiales avec l’ouverture de 14 nouvelles agences et l’installation de 100 nouveaux GAB, portant ainsi le nombre total d’agences à 408 et de GAB à 844. Pour l’année en question, 460.000 nouveaux clients ont rejoint le groupe CIH BANK.

Car, la stratégie de diversification de CIH BANK repose sur l’amélioration des services dédiés à la clientèle professionnelle avec une spécialisation de certaines agences à la clientèle entreprise et le lancement de nouvelles offres dédiées comme Code Maalem, l’Offre pack PME et l’Offre Pro Sayidati.

Tout en poursuivant l’enrichissement des fonctionnalités sur les canaux digitaux et confirmant sa position en tant qu’acteur de référence en la matière avec par exemple le E-chèque PRO, Apple Pay, ou Code 212 dédié aux Marocains du Monde. En chiffres, les résultats commerciaux consolidés du groupe CIH, sont particulièrement satisfaisants en termes de dépôts et crédits clientèle. Les premiers ont fait l’objet d’une collecte nette de 5,3 MMDHs à fin décembre 2023, en progression de +7,6% par rapport à décembre 2022 à 74,2 MMDHs.

Dans le détail, les dépôts de CIH BANK ont atteint 65,9 MMDH et ceux d’UMNIA BANK 4,9 MMDH.

Avec la précision que les dépôts à vue de la banque constituent 83% des dépôts clientèles à fin décembre 2023, consolidant ainsi l’optimisation du coût de ses ressources.

Pour ce qui concerne les Crédits clientèle du groupe CIH, ils ont cru de 8,8% par rapport à décembre 2022, à 90,8 MMDH, soit 69,7 MMDH, pour le CIH, 13,9 MMDHS pour SOFAC et 7,1 MMDHS pour UMNIA BANK. Pour CIH Bank qui était une banque de crédits immobiliers, il est important de constater que 48 % de l’encours des crédits consolidés sont hors immobilier. Cette proportion de 44 MMDHs en 2023 a pris 9,9% par rapport à décembre 2022.

D’où les résultats inédits de CIH Group pour l’année qui se clôture, puisqu’en effet, son PNB consolidé s’élève à 4 468,2millions de dirhams soit 4,5 milliards de dirhams et connait une croissance de +27,0% par rapport à décembre 2022 !

Cette évolution résulte de la progression de la marge nette d’intérêt de 8.6 % et des bonnes performances de l’activité de marché comparées à fin 2022. En social, c’est-à-dire pour la banque CIH le Produit Net Bancaire atteint les 3 700,2 MDH, soit 3,7 milliards de dirhams à +32,8% par rapport à décembre 2022.

Et, pour ce qui concerne le résultat net consolidé de 3023, il s’élève à 776,9 MDH contre 710,9 à fin décembre 2022 à +9,3% et un Résultat Net Part du Groupe de 710,4 MDH contre 669,1 MDH à fin décembre 2022. Quand celui de la banque en elle-même, s’élève à 620,0 MDH contre 592,7 MDH par rapport à fin 2022, soit une progression relative de 4,6%. Ce, du fait que le coût du risque en consolidé s’établit à 1 280,6 MDH soit une augmentation de 116,9 % comparé à décembre 2022, avec un taux du coût du risque à fin décembre 2023 de 1,16 % contre 0,71% une année auparavant. Cette hausse reflète la politique de provisionnement prospective et prudente adoptée par le Groupe et la couverture effective d’un incident encouru en 2023.

En social, le coût du risque s’élève à 851,1 MDH contre 344,8 MDH soit un taux de coût du risque de 1,13% en décembre 2023 contre 0,48% à fin 2022, soit plus que le double.

Enfin, le résultat net consolidé du CIH s’élève à 776,9 MDH contre 710,9 à fin décembre 2022, soit une hausse de 9,3% et le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 710,4 MDH en 2023 contre 669,1 MDH en 2022.

Quand celui de la banque s’élève à 620,0 MDH 2023 contre 592,7 MDH en 2022 soit une progression de 4,6%. Le groupe CIH prévoit une distribution de dividende de 14 DH par action.

En concluant sur la bonne note des félicitations adressées par le Conseil d’Administration de CIH Group à l’ensemble de ses équipes pour leur engagement et leur mobilisation en faveur des clients, sous la houlette du Président Sekkat… Ce dont témoignent clairement les chiffres.

Afifa Dassouli

Partagez cet article :