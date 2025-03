CIH Bank a clôturé l’année 2024 avec des résultats en nette progression, confirmant la solidité de son modèle économique et la pertinence de sa stratégie axée sur la digitalisation et l’inclusion financière. Lors de la présentation des résultats annuels, menée par Lotfi Sekkat, Président-Directeur Général de la banque, et Younes Zoubir, Directeur Général Délégué, les performances de 2024 ont été mises en avant, tout comme les ambitions stratégiques pour 2025 et au-delà.

Des résultats solides et une croissance soutenue

Sur le plan consolidé, les dépôts clientèle ont enregistré une hausse significative de 13,9 %, atteignant 84,5 milliards de dirhams (MMDH). Cette progression s’explique en grande partie par la croissance des dépôts à vue, qui constituent désormais 84 % du total, enregistrant une augmentation de 14,9 % par rapport à l’année précédente. Selon Younes Zoubir, cette évolution est particulièrement positive, car elle optimise le coût du refinancement et assure une meilleure maîtrise des charges financières de la banque.

En ce qui concerne les crédits consolidés, CIH Bank a franchi pour la première fois le seuil des 100 MMDH, atteignant 101,2 MMDH, soit une croissance de 11,5 % par rapport à 2023. Cette dynamique a été portée par l’ensemble des entités du groupe, notamment SOFAC, qui représente 16,5 MMDH, et Umnia Bank, qui affiche un encours de 8,8 MMDH. Pour Younes Zoubir, cette évolution illustre la volonté de CIH Bank de diversifier ses encours, avec une part croissante des crédits hors immobilier, qui représentent désormais 46,2 % du portefeuille total.

La rentabilité de la banque s’est également améliorée, avec un Produit Net Bancaire (PNB) consolidé qui atteint 4,74 MMDH, en hausse de 6,1 % sur un an. Cette progression est tirée par une augmentation de 6,8 % de la marge nette d’intérêt, ainsi que par une hausse de 17,9 % de la marge nette sur commissions. Selon Younes Zoubir, la structure du PNB reste bien équilibrée, avec une prédominance de la marge d’intérêt (63 %), suivie par les activités de marché (21 %) et les commissions bancaires (9 %).

Parallèlement, la gestion des risques s’est améliorée, avec une baisse du coût du risque consolidé de 16,3 %, qui passe de 1,28 MMDH en 2023 à 1,07 MMDH en 2024. Cette amélioration s’est traduite par une réduction du taux du coût du risque consolidé à 0,85 %, contre 1,15 % l’année précédente. D’après Lotfi Sekkat, cette évolution est en partie due à une meilleure gestion du factoring, qui avait nécessité d’importantes provisions en 2023.

Grâce à ces performances, le résultat net consolidé a bondi de 24,3 %, atteignant 966 MDH, tandis que le résultat net part du groupe (RNPG) a progressé de 23,3 %, pour s’établir à 875,9 MDH. Selon Lotfi Sekkat, ces résultats confortent la banque dans sa stratégie d’expansion et de digitalisation, qui lui permet de croître tout en maîtrisant ses risques.

Une stratégie digitale en pleine expansion

En 2024, CIH Bank a consolidé sa position de leader du digital dans le secteur bancaire marocain. Selon Younes Zoubir, la banque se classe première en nombre de transactions sur Internet, en paiements et retraits à l’étranger, et troisième en paiements sur terminaux de paiement électronique (TPE).

L’application mobile de la banque compte 2 millions d’utilisateurs, avec une moyenne de 1,4 million de connexions par jour, atteignant jusqu’à 2 millions lors des pics d’activité. Pour Younes Zoubir, ces chiffres confirment la pertinence du modèle digital de CIH Bank, qui repose sur la conviction que l’avenir des commissions bancaires réside dans les transactions plutôt que dans les cotisations fixes.

En parallèle, la banque a renforcé sa présence physique, avec l’ouverture de 19 nouvelles agences et l’installation de 228 nouveaux guichets automatiques bancaires (GAB). À fin 2024, son réseau totalise 427 agences et 1 072 GAB, un développement qui vise à accompagner la croissance digitale et à offrir un service de proximité à la clientèle.

Un nouveau cycle stratégique pour 2025 et au-delà

Avec l’achèvement de son plan stratégique 2020-2024, CIH Bank amorce une nouvelle phase de développement en 2025. Selon Lotfi Sekkat, cette nouvelle stratégie repose sur plusieurs axes majeurs.

Tout d’abord, la banque compte accélérer le financement des grands projets d’infrastructure, notamment dans le BTP, avec des chantiers d’envergure tels que la LGV et l’autoroute de l’eau, pour lesquels CIH Bank figure parmi les principaux financeurs.

Ensuite, la banque entend renforcer son rôle dans l’essor des paiements digitaux, en anticipant les évolutions réglementaires qui vont transformer le marché monétique. Lotfi Sekkat a souligné que la banque a pris de l’avance sur cette transition avec le développement de sa filiale Lana Cash, qui compte déjà 1 400 points de vente et prendra en charge les nouvelles activités d’acquisition des paiements.

Par ailleurs, CIH Bank compte capitaliser sur les opportunités offertes par les grands événements sportifs à venir, notamment la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, qui devraient générer une augmentation significative des transactions financières et des besoins en financement.

Selon Lotfi Sekkat, le budget 2025 est une première étape dans un plan stratégique qui s’étendra jusqu’à la Coupe du Monde 2030, avec une vision à long terme pour accompagner les grands projets de développement du pays.

Enfin, la banque a renforcé ses fonds propres pour accompagner cette croissance, avec une augmentation de capital de 350 MDH et des émissions obligataires totalisant 1,25 MMDH. Cette politique vise à maintenir une stabilité financière solide, tout en soutenant l’augmentation des emplois bancaires. Lotfi Sekkat a insisté sur le fait que malgré la forte croissance des crédits, la banque a maintenu un dividende stable à 14 DH par action, preuve de sa capacité à concilier expansion et rentabilité.

Avec une rentabilité renforcée, une gestion des risques maîtrisée et une stratégie d’innovation bien définie, CIH Bank aborde 2025 avec confiance et ambition. Pour Younes Zoubir, la banque est en train de bâtir un modèle encore plus digital, plus moderne et plus proche de ses clients, une dynamique qui devrait lui permettre de poursuivre sa croissance et de consolider sa place dans le secteur bancaire marocain.

Selim Benabdelkhalek

Partagez cet article :