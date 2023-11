CIH Bank a annoncé la résolution des anomalie constatées dans quelques opérations de factoring, apportant des éclaircissements suite à la publication d’informations relatives à son activité factoring. « Après la découverte d’anomalies dans certaines opérations de factoring avec quelques clients, CIH Bank a rapidement identifié les dysfonctionnements et mis en place les mesures correctives permettant à la banque de recouvrer ses droits et de sauvegarder ses intérêts », indique CIH Bank dans un communiqué. Notant que « l’ensemble du portefeuille factoring a fait l’objet d’une revue exhaustive », la banque précise, qu’en vertu de sa politique de prudence en matière de couverture des risques, les comptes arrêtés à fin septembre 2023 comprennent les provisions couvrant les risques résiduels et les risques prospectifs à date, relatifs à cette activité.

Ces efforts de provisionnement ne devraient avoir qu’un impact limité sur les résultats de 2023 comparés à 2022 grâce aux performances réalisées au niveau de l’activité et de la progression enregistrée au niveau du produit net bancaire (PNB) et du résultat brut d’exploitation, conclut le communiqué.

LNT avec Map

