La BMCI et CIH BANK annoncent dans un communiqué la finalisation de la cession à CIH BANK de BMCI Asset Management, filiale spécialisée en gestion d’OPCVM.

Dans un contexte de transformation et animées par la volonté de proposer les meilleures offres à leurs clients et prospects sur le marché, la BMCI et CIH BANK ont annoncé, le 17 février 2023, la conclusion d’un accord de partenariat stratégique portant sur l’activité de gestion d’OPCVM, qui dorénavant se dénominera « CIH Capital Management », explique le texte.

A travers cet accord, la BMCI a finalisé, ce 1er aout 2023, la cession de sa filiale de gestion d’actifs BMCI Asset Management à CIH BANK.

Cet accord comprend également la conclusion d’un partenariat de long terme entre BMCI et CIH BANK portant sur la distribution des OPCVM actuellement gérés par BMCI Asset Management. L’ambition commune des deux partenaires est de positionner la nouvelle structure comme un acteur clé de la gestion d’actifs dans un marché marocain à fort potentiel de croissance, précise le communiqué.

Pour CIH BANK l’acquisition de BMCI AM s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à offrir à sa clientèle de nouveaux produits innovants de placement et de gestion d’épargne, en phase avec son ADN digital, et renforcer ainsi sa position en tant que distributeur des produits OPCVM sur le marché marocain, tous segments confondus, conclut le texte.

LNT avec CdP

