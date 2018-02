PARTAGER CIH Bank affiche des résultats solides au titre de l’année 2017

CIH Bank vient de rendre publics ses résultats financiers au titre de l’année 2017, une année marquée par le démarrage de l’activité de sa filiale Umnia Bank, l’ouverture de 10 nouvelles agences, le renforcement de son positionnement en tant que banque innovante et la conclusion d’une convention avec la Direction des Impôts.

Le résultat net part du Groupe ressort à 435,7 millions de dirhams à fin 2017 et demeure quasi stable par rapport à décembre 2016, enregistrant une hausse de 0,3%. Il est à noter que le RNPG serait de 484,5 MDH en hausse de 11,5%, hors impact du contrôle fiscal.

En effet, le groupe a connu un contrôle fiscal au premier semestre 2017, dont l’impact a été absorbé par les bonnes perspectives du 2ème semestre, selon M. Ahmed Rahhou, PDG de CIH Bank.

Pour sa part, le résultat net social de CIH Bank s’établit à 445,5 millions de dirhams, en baisse de 1,4% par rapport à l’exercice précédent. Le résultat net social de SOFAC, sa filiale de financement d’achat à crédit, a enregistré une hausse de 32,8% par rapport à 2016, et s’établit à 81,3 millions de dirhams.

Le produit net bancaire consolidé a augmenté de 10,2% par rapport à décembre 2016, pour s’établir à 2 milliards de dirhams, sous l’effet de la croissance de la marge net d’intérêt (MNI) de 4,1%, ainsi que l’appréciation du résultat des opérations de marché.

En social, la MNI et le PNB de CIH Bank évoluent respectivement de 5,4% et de 8,9%, alors que la MNI et le PNB de SOFAC progressent respectivement de 12,2% et de 14%.

Concernant le coût de risque, celui-ci s’établit à 58,1 millions de dirhams à fin décembre 2017, contre 116,1 millions de dirhams en 2016, « contribuant positivement au résultat d’exploitation qui augmente de 3,9% pour s’établir à 660,5 millions de dirhams », selon le management. Le taux du coût du risque ressort ainsi à 0,14%.

Concernant les résultats commerciaux consolidés, les dépôts clientèle consolidés ont enregistré une hausse de 12,3% à 31,9 MMDH. Leur évolution tire profit, selon CIH Bank, de l’accroissement de 9,1% des ressources à vue ainsi que de la progression de 25,3% des dépôts à terme.

De leur côté, les crédits à la clientèle se sont établis à 40,3 milliards de dirhams, en progression de 9,9% par rapport à décembre 2016.

Les crédits hors immobiliers ont enregistré une progression de 28,9% sous l’effet d’un accroissement de 49,6% des crédits de trésorerie et de 13,3% des crédits à la consommation, explique le management du Groupe.

La part des crédits non immobiliers à fin décembre 2017 est de 34,7%, contre 29,5% en décembre 2016, en ligne avec la politique de diversification du groupe.

Le total bilan consolidé s’établit ainsi à 53,6 milliards de dirhams, en progression de 11,9% par rapport à 2016, suite à la croissance des bilans en social de CIH Bank et de SOFAC.

Le conseil a décidé de proposer à l’assemblée générale la distribution d’un dividende ordinaire de 14 dirhams par action et la distribution d’un dividende exceptionnel de 2 dirhams par action, payables à compter du 2 juillet 2018.

