PARTAGER La Cigogne Volubile prépare sa 8e édition

La Cigogne Volubile – le Printemps des livres jeunesse du Maroc – célèbrera sa huitième édition les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mai prochain, dans les 12 sites de l’Institut français du Maroc. « Dédiée aux jeunes lecteurs de 4 à 12 ans, La Cigogne Volubile nous raconte cette année la famille », selon les organisateurs.

Des auteurs, illustrateurs, conteurs, libraires, comédiens et musiciens proposeront rencontres pédagogiques et professionnelles, ateliers de création, projets pédagogiques, projections, expositions et spectacles de conte pendant trois jours.

Véritable temps fort de la Saison culturelle France-Maroc, la Cigogne Volubile privilégie la convivialité et la découverte avec des rencontres inédites entre les plus jeunes et des professionnels de la littérature jeunesse. La qualité reconnue des intervenants et la riche programmation, font de cet événement un moment exceptionnel qui s’adresse aussi bien aux enfants, qu’à leurs familles ou encore aux écoles, fondations et associations partenaires.

En 2017, 146 activités animées par les 68 artistes invités ont permis à près de 19 000 enfants d’aller à la découverte du monde merveilleux du livre. 167 projets de classe en lien avec la programmation ont par ailleurs permis aux élèves des 152 écoles et associations participantes de s’investir en amont et pendant l’évènement.

La Cigogne Volubile, c’est aussi près de 3 000 livres vendus, dont la moitié est offerte aux enfants des écoles publiques et des associations grâce au dispositif solidaire des chèques-livres, financé par des donateurs privés ou des entreprises.

LNT avec Cdp