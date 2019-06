PARTAGER La Chronique de Nas : Nos invités de Doha…

Qu’est-ce qui s’est dit dans cette conférence de presse, où les médias du football marocain étaient nombreux et contents d’accueillir nos hôtes venus tout droit de Doha, lundi dernier dans un des grands palaces de Casablanca ?

Revenons en arrière pour expliquer le but de cette conférence de presse.

Du 20 au 27 mai, un prestigieux tournoi de football a été organisé à Casablanca, une première édition pour un tournoi organisé depuis 6 ans au Moyen Orient, et qui s’est exporté pour la première fois hors de la péninsule arabique.

Elle a connu la participation de 16 équipes (une douzaine de grosses entreprises, et 2 start-ups) venant de tous les coins du Maroc : Casablanca, Rabat, Oujda…

Plus de 35 invités ont été conviés à un ftour précédé de cette fameuse conférence de presse. Celle-ci a connu la présence du directeur du tournoi, de l’ambassadeur du Qatar, et deux membres du comité d’organisation de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Ces deux membres en l’occurrence, MM Rhali El Amrani et Ali Mahmoud, ont pu répondre à toutes les interrogations des journalistes présents, notamment sur la réussite du tournoi mais aussi sur les fan zones, infrastructures…

Ali Mahmoud a notamment affirmé devant une pléiade de journalistes : « Nous avons été très fiers et très heureux du travail qu’a accompli notre frère Nasredine pour l’organisation de cette première édition. C’est une grande réussite. Il y aura une deuxième édition, et nous avons été très honorés par l’accueil du public marocain et l’engouement des supporters pour ce tournoi ».

Quant à Rhali El Amrani, seul Marocain dans le comité d’organisation de la Coupe du Monde Qatar 2022, il a déclaré : « C’est une immense fierté pour moi en tant que Marocain d’être parmi vous et de superviser un tournoi de football dans mon pays ….Concernant les infrastructures, nous sommes en avance sur nos délais de livraison, El khalifa Stadium a été rénové en 2017 ; le stade a été « Al Janoub » dans la cité d’El Wakrah a été inauguré le 16 Mai 2019, et nous aurons 6 autres stades d’ici la Coupe du monde 2022 ».

Enfin Nasredine Nasri, directeur du tournoi, en introduisant cette conférence de presse : « C’est une immense fierté d’être parmi vous, ce tournoi a connu un grand succès, et les membres du comité d’organisation ont été très satisfaits, je leur remercie pour leur confiance… Avant d’être directeur de tournoi, je suis chroniqueur football et avant d’être chroniqueur football, je suis un passionné de football, j’ai attaché beaucoup d’importance à des détails, et ce sont ces détails qui font le succès de ce tournoi… Pour vous donner des chiffres, il y a eu plus de 120 personnes qui ont travaillé dessus depuis 8 mois, et 112 joueurs y ont participé. »

Cette conférence de presse a été suivie d’un ftour, qui a rassemblé les médias, les membres du comité d’organisation de la Coupe du Monde Qatar 2022, les capitaines et directeurs de deux des plus grosses entreprises marocaines. Tous ces invités étaient contents de se retrouver dans une ambiance conviviale. Ils nous donnent tous rendez vous l’année prochaine édition pour une plus grosse édition, et plein d’autres surprises…

Nas