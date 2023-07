La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a estimé lundi dans une interview à son retour d’une visite de quatre jours en Chine, qu’il y a « un désir commun » de bâtir une « relation productive » entre les deux premières puissances mondiales.

« Il y a des défis, mais je crois qu’il y a un désir commun pour stabiliser notre relation et régler les problèmes de manière constructive », a déclaré Mme Yellen dans un entretien accordé à la radio publique nationale (NPR).

Il s’agit de le faire « ouvertement, avec franchise et respect, afin de construire une relation productive », a-t-elle ajouté.

La secrétaire au Trésor est restée de jeudi à dimanche en Chine, où elle a été reçue par plusieurs hauts responsables du gouvernement dont le Premier ministre Li Qiang, et n’a cessé de plaider pour davantage d’échanges et de collaborations entre les deux pays, malgré les différends.

Janet Yellen s’est de nouveau félicitée de la qualité de ses échanges, qualifiant son déplacement de « succès », tout en reconnaissant que les Chinois se sont montrés « préoccupés » concernant les différentes mesures prises par Washington, telles que les restrictions en terme d’exportations de certains types de semi-conducteurs, justifiées par des considérations de « sécurité nationale », a-t-elle rappelé.

« Lorsqu’ils observent un enchaînement d’actions, que nous avons mis en place, ils sont préoccupés de leur effet cumulatif et que cela puisse répondre à d’autres considérations que la sécurité nationale », a reconnu Mme Yellen.

« Mon travail est d’essayer de leur expliquer que nous avons tenté d’être transparents et que le motif et l’objectif sont bien la sécurité nationale », a-t-elle ajouté.

Il s’agissait de la première visite de Mme Yellen en Chine depuis sa prise de fonction en 2021, un voyage qui est intervenu quelques semaines après celui du secrétaire d’Etat Antony Blinken. L’envoyé spécial de la Maison blanche pour le climat, John Kerry, doit prochainement s’y rendre également.

Ces déplacements marquent une volonté de l’administration Biden de stabiliser des relations bilatérales tendues, alors que les Etats-Unis souhaitent abaisser leur niveau de dépendance économique vis-à-vis de la Chine, sans pour autant parler de « découplage », de manière à renforcer leurs chaînes d’approvisionnement.

« L’immense majorité de l’activité économique en Chine apporte des bénéfices nets, à la Chine et aux Etats-Unis et ne pose pas le moindre problème du point de vue de la sécurité nationale. Il serait désastreux de tenter de dénouer toute cette activité économique, cela entraînerait des perturbations pour nos deux économies et l’économie mondiale », a insisté Mme Yellen.

Les discussions ont ainsi également porté sur l’évolution des investissements américains à l’étranger, a-t-on précisé au département du Trésor.

Les deux pays ont également échangé sur l’accès au marché chinois et le traitement réservé aux entreprises américaines, ajoutant que Washington souhaitait des engagements importants, a-t-on ajouté de même source.

LNT avec Afp

Partagez cet article :