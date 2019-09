PARTAGER Chefchaouen doit-elle être bleue ou blanche ?

La ville de Chefchaouen, qui est célèbre pour ses ruelles peintes en bleu tiré de l’indigo ou la « nila », connait un débat sur son identité visuelle, entre ceux qui s’attachent à la couleur »bleue » et ceux qui sont pour »le retour à la couleur blanche ».

Au milieu de cette incertitude, la plupart des opinions, exprimés à travers les réseaux sociaux, s’alignent derrière la couleur bleu indigo des murs de la ville, considérant que cette couleur constitue l’identité de la ville, qui est devenue célèbre à l’échelle nationale et internationale et a contribué à la promotion du tourisme et de l’économie locale.

Grâce à son identité actuelle, la perle bleue est devenue l’une des destinations touristiques les plus importantes au monde. Des touristes du monde de l’art et de la littérature sont attirés par ses ruelles, qui ont offert un décor original à nombre de programmes télévisés, films et documentaires.

Les habitants de cette ville, située dans les montagnes du Rif, se souviennent qu’il y a au moins 30 ans, les façades des maisons étaient peintes en blanc et adoucies par l’ajout d’un peu d’indigo (bleu), de sorte que le reflet de la lumière sur les murs blancs n’éblouisse pas les yeux des habitants, qui étaient soucieux de prendre soin des façades et de nettoyer ses ruelles.

Si Chefchaouen ou Chaouen est devenue célèbre ces dernières années pour sa couleur bleu indigo, qui lui a valu le titre de « La Perle Bleue », elle a su, grâce à ses potentialités touristes de devenir une « marque internationale » attirant des milliers de visiteurs marocains et étrangers tout au long de l’année, contribuant à l’essor de l’économie locale.

Dans une déclaration à la MAP, la scénographe Rafika Ben Mimoun a indiqué que le débat sur la couleur de la ville divise les amoureux de la ville, estimant que tous les points de vue doivent être respectés et qu’un débat « devrait être ouvert dans toutes les villes du Maroc en vue de les doter d’une identité visuelle ».

« La couleur bleue a contribué à attirer le tournage de nombreuses œuvres cinématographiques et télévisuelles dans la ville », a indiqué la scénographe, qui a travaillé en tant que directrice artistique dans la série « Bnat Lalla Mennana », expliquant qu’il « était facile, par exemple, de convaincre le personnel technique de tourner tous les épisodes de la série à Chefchaouen, car la couleur bleue facilite le tournage externe dans les ruelles, contrairement au blanc ».

Entre la couleur blanche et bleue, les habitants de Chefchaouen se sont retrouvés au milieu d’un débat où les goûts et les désirs étaient confrontés pour tenter de créer une nouvelle identité visuelle d’une ville devenue célèbre, grâce à la singularité de ses maisons de style bleu andalou.

LNT avec MAP