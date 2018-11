PARTAGER Le Chef Thierry Marx s’invite au Mandarin Oriental de Marrakech

Mandarin Oriental, Marrakech reçoit, au restaurant Mes’Lalla, Thierry Marx, l’un des chefs français les plus prestigieux, Chef Exécutif & Directeur de la Restauration au Mandarin Oriental, Paris, pour des soirées gastronomiques les 16, 17 et 18 Novembre 2018.

Thierry Marx a été formé par les meilleurs chefs de France parmi lesquels Claude Deligne, Joël Robuchon et Alain Chapel. Il est récompensé d’une première étoile Michelin en 1988 au Roc en Val à Tours et une autre en 1991 au Cheval Blanc à Nîmes. Le Chef rejoint Mandarin Oriental, Paris en 2011 après avoir officié 10 ans en Gironde au Châteaux Cordeillan-Bages de la chaine Relais & Château où il détient deux étoiles en 1999. En 2006, il est élu Chef de l’Année par Gault Millau et le magazine « le Chef ». On peut ensuite découvrir Thierry Marx dans l’émission télévisée Top Chef où il tient le rôle d’un des membres du jury évaluant de jeunes chefs. En 2013, Thierry Marx a été promu dans l’ordre de la Légion d’Honneur au grade de Chevalier. En 2014, il est reconnu Chef de l’Année par le Guide Pudlo. Avec une approche créative et innovante de la cuisine, Thierry Marx puise son inspiration en France mais également à travers ses nombreux voyages en Asie. Sa carrière l’a notamment emmené en Australie, à Hong Kong, en Thaïlande et au Japon.

Le Chef Thierry Marx invitera les hôtes du Mes’Lalla à la découverte d’une cuisine aux saveurs et textures avant-gardistes, alliant tradition et innovation.

Le dîner gastronomique signé Thierry Marx au restaurant Mes’Lalla est proposé à 1 280 Dirhams / personne hors boissons.

LNT avec CDP