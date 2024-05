Chariot Limited, entreprise de transition énergétique focalisée sur l’Afrique, a annoncé les résultats encourageants du forage du puits OBA-1, situé sur le prospect de « Dartois ». Ce puits constitue le second d’une campagne de forage de deux puits menée sur la licence Loukos Onshore, dans la région onshore du Maroc. Chariot détient une participation de 75% dans ce projet, aux côtés de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), qui détient les 25% restants.

Le puits OBA-1 a été foré avec succès, atteignant une profondeur finale de 901 mètres tout en respectant les délais et le budget alloué. Les objectifs de réservoirs prévus ont été atteints, et l’évaluation détaillée des données recueillies – incluant les diagraphies, les déblais de forage et les analyses de gaz – a conduit à des interprétations préliminaires prometteuses.

Les principales découvertes incluent un intervalle de réservoirs d’une épaisseur brute de 200 mètres, conformément aux attentes initiales. De plus, un intervalle de 70 mètres a été identifié avec une résistivité élevée, associé à des mesures de gaz élevées dans les boues de forage. Cela suggère potentiellement la présence d’une couche de gaz dépourvue d’eau, ouvrant la voie à des perspectives intéressantes pour l’exploitation future.

Des analyses supplémentaires sont prévues afin de préparer un test de productivité du puits, qui permettra de mieux déterminer les ressources potentielles de cette découverte. Le puits sera ensuite aménagé pour permettre les opérations de test et pourrait être utilisé comme puits de production. Une fois ces étapes complétées, l’unité de forage sera démobilisée.

Duncan Wallace, Directeur Technique de Chariot, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus : « Nous sommes satisfaits des résultats du forage du puits OBA-1 sur le prospect de Dartois, qui conclut notre première campagne de forage onshore au Maroc. Ces résultats sont encourageants pour le potentiel de la zone de Dartois. Nous allons intégrer les données obtenues des puits RZK-1 et OBA-1 avec les données sismiques 3D retraitées pour évaluer le potentiel des ressources de la zone de Dartois et optimiser le futur programme de travail sur cette découverte. »

M. Wallace a également souligné l’importance de ces résultats pour les futures activités d’exploration de Chariot sur la licence Loukos. « Nos deux premiers puits ont confirmé notre modèle géologique pour la distribution des réservoirs, et la présence de gaz est prometteuse pour notre future activité d’exploration sur la licence. Je remercie nos équipes opérationnelles pour leur travail sécurisé et efficace, ainsi que l’ONHYM pour leur soutien et partenariat. Notre objectif pour la licence de Loukos est de mettre en production toute découverte commerciale le plus rapidement possible. »

