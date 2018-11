PARTAGER Des changements à la tête de HEM Casablanca

Forte de 30 ans d’expérience et de 5 campus à travers le Maroc, HEM a été reconnue cette année par l’Etat marocain – une reconnaissance accordée à tous ses campus implantés dans cinq villes du Royaume.

Pour continuer à asseoir sa notoriété et son positionnement, HEM réorganise son Campus de Casablanca pour la rentrée universitaire 2018 – 2019 et se dote d’une nouvelle Direction, annonce un communiqué du groupe.

Ainsi, depuis novembre 2018, sont nommés à la tête de HEM Casablanca :

 Leila BERRADA WARD, Dr. en tant que Directrice du Campus

 Adib LAHLOU en tant que Directeur Adjoint.

Leila BERRADA WARD est Docteur en Sciences de Gestion, diplômée de l’Université d’Angers. Elle est lauréate de HEM Casablanca, Promotion 1999 – spécialité Finance. Elle est également diplômée du MBA Finance de HEM (2004) et du Master en Gestion Patrimoniale et Financière de l’Université de Montpellier 1. En 2002, Leila BERRADA Ward intègre à HEM en tant que Responsable des Activités Para-Pédagogiques. Quatre ans plus tard, elle devient enseignante et intègre la Direction des Etudes en tant que Responsable 2 ème cycle (Masters) avant d’être nommée Directrice Adjointe des Études – Groupe HEM en 2014.

Adib LAHLOU est lauréat de HEM Rabat, Promotion 2007 – spécialité Marketing. Il est également titulaire du MBA Marketing et Communication des Entreprises de HEM, en double diplômation avec l’Université Panthéon-Assas Paris II – Promotion 2010. Il a occupé le poste de Responsable Communication de HEM Rabat puis de HEM Marrakech, avant de s’orienter en 2013 vers la Relation Pédagogique avec les Entreprises et le Développement Personnel – nouveau challenge qui lui a permis de coupler sa passion pour la communication avec son dévouement à la pédagogie et à la proximité avec les étudiants.

Pour la rentrée universitaire 2018 – 2019, HEM se dote également, au niveau de son siège, outre de la « Direction des Programmes Académiques » et de la « Direction Développement Personnel », d’une nouvelle « Direction Employabilité & Entrepreneurship », dédiée aux relations avec les Entreprises, à la gestion globale des stages, au développement de carrière des étudiants et lauréats du Groupe HEM ainsi qu’à la promotion de l’esprit

d’Entreprenariat, poursuit le communiqué.

Hicham TASSI est nommé à la tête de cette Direction depuis Novembre 2018. Il est lauréat de HEM Casablanca, Promotion 1998 – spécialité Marketing. Il est également titulaire d’un MBA de l’Université de Tampa – Floride. Il débute sa carrière en 2002 en tant que Sales & Marketing

Manager chez Crédit Data Intégration en Floride. Il rentre au Maroc en 2004 et occupe le poste de Directeur des Ventes en charge du Département Commercial et Marketing – Hotels Ramada Les Almohades (Maroc) jusqu’en 2010. Il intègre ensuite HEM en tant qu’enseignant et Responsable

des Relations Entreprises du Groupe HEM avant d’être nommé Directeur de HEM Casablanca en 2013.

LNT avec CdP