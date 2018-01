PARTAGER CHAN 2018 : Les Lions de l’Atlas démarrent en fanfare

La sélection marocaine des joueurs locaux a entamé sa participation au championnat d’Afrique des Nations CHAN-2018, par une belle victoire face à la Mauritanie par 4 buts à 0.

Quoiqu’ils aient trouvé quelques difficultés pour concrétiser les dizaines d’occasions qu’ils se sont créées, ils l’ont finalement emporté haut la main.

Dominateurs de la tête et des épaules d’une première période à sens unique, les nationaux ont manqué d’efficacité et de réalisme pour parvenir à déchiffrer une défense mauritanienne solide et bien mise en place.

« Nous avons mal entamé ce match. Durant la première période les joueurs étaient beaucoup plus stressés que d’habitude », a expliqué le sélectionneur national Jamal Sellami.

Ballons en profondeur, accélérations par les côtés, dont Hadraf et Haddad ont le secret, ou encore à travers les coups de pied arrêtés, les occasions marocaines se sont multipliées, mais elles n’ont pas été conclues comme il se doit. A force d’insister, les Lions de l’Atlas ont fini par y arriver, grâce à un but d’Ayoub El Kaabi (66è). Libérés de la pression du premier match, les nationaux ont joué comme ils savent le faire. Des passes courtes millimétrées, des « une-deux » et des gestes techniques de grande classe, ils ont gratifié les quelque 36.000 supporters réunis au stade pour la bonne cause autour de leurs protégés.

Conséquence logique, Ismail El Haddad (72è) a doublé la mise, avant que El Kaabi (79è) ne revienne pour inscrire le troisième but. Le jeune prodige du WAC Achraf Bencharki, qui venait de rentrer, a conclu le festival des réalisations (90è+2). « Nous avons été patients et attendu le moment opportun pour inscrire ce premier but qui nous a libéré », s’est félicité Sellami.

Cette victoire permet aux Lions de l’Atlas de s’installer en tête du classement, en attendant le deuxième match du groupe qui opposera dimanche la Guinée au Soudan.

LNT avec MAP