PARTAGER CHAN 2018 : Le Maroc au sommet de l’Afrique

La sélection nationale marocaine de football des joueurs locaux a remporté pour la première fois de son histoire le Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN-2018), après sa victoire face au Nigeria (4-0).

Dans un Complexe sportif Mohammed V survolté malgré la pluie, les hommes de Jamal Sellami ont parfaitement accompli le travail commencé il y a trois semaines déjà en disposant aisément des Supers Aigles pour remporter le premier titre du CHAN de leur histoire. Durant presque toute la rencontre, les Lions de l’Atlas ont bien maitrisé les choses et se sont accaparés la possession de balle, ne laissant aucune chance au Nigeria de développer son jeu.

Les joueurs de l’équipe nationale ont su maintenir la cadence et monter crescendo en puissance malgré les difficultés de la première mi-temps. Un jeu séduisant, beaucoup d’occasions et un manque d’efficacité et de réalisme devant les buts, telles étaient les grandes lignes de la première période que les Lions de l’Atlas ont achevée avec un but d’avance signé Zakaria Hadraf.

Lors de la deuxième mi-temps, les Marocains sont restés fidèles à leur tactique offensive qui leur a permis de doubler la mise par le joueur du WAC Walid El Karti, avant que Hadraf ne revienne encore une fois pour inscrire son doublé, le troisième pour le Maroc. Après avoir trouvé la barre puis le poteau, Ayoub El-Kaabi marquait lui aussi la finale de son empreinte (4-0), son neuvième but dans cette épreuve.

Rappelons qu’ il s’agit du premier titre des Lions de l’Atlas à cette compétition, dans laquelle ils succèdent à la RD Congo qui avait remporté l’édition Rwanda-2016, aux dépens du Mali (3-0).

LNT avec Map