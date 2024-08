Deux équipes marocaines dans les catégories PubG mobile et MLBB Open (Hommes) se sont qualifiées aux Championnats du Monde d’e-Sports prévus en novembre prochain à Riyad, à l’issue des Championnats d’Afrique qui ont pris fin mercredi à Casablanca.

Dans la catégorie MLBB Open (Hommes), l’équipe marocaine s’est classée deuxième derrière la sélection égyptienne, alors que la troisième place est revenue à la sélection tunisienne.

Dans la catégorie PubG mobile (Hommes), la sélection marocaine a occupé également la deuxième place derrière la sélection égyptienne, tandis que l’équipe Mauricienne a décroché la troisième place.

Les lauréats ont été primés lors d’une cérémonie organisée en présence notamment du ministre de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid et le Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia.

Dans une allocution, le président de Fédération Royale Marocaine des Jeux Electroniques, Hicham El Khlifi, s’est d’emblée félicité du succès de l’organisation de manière présentielle de cette manifestation sportive, contrairement à d’autres continents qui privilégient une compétition à distance, se disant également satisfait par le niveau remarquable des sélections africaines ainsi que la présence en nombre des spectateurs.

M. El Khlifi qui préside également aux destinées de la Confédération Africaine des sports Digitaux, a noté que l’organisation au Maroc pour la première fois dans le continent de ces Championnats prouve, si besoin est, que le Maroc est capable d’organiser des événements sportifs d’envergure internationale.

Organisées du 16 au 21 août par la Confédération Africaine des sports Digitaux (ACDS) et la Fédération Internationale des Sports Electroniques (IESF), en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine des Jeux Electroniques (FRMJE), ces championnats ont été marquées par une série de compétitions disputées par plus de 180 joueurs et joueuses représentant 17 pays et ce, dans cinq catégories, à savoir CS2 Open, CS2 Women, MLBB Open, MLBB Women et PubG mobile.

En organisant cette première compétition panafricaine, la Confédération Africaine des sports Digitaux cherche à renforcer les liens entre les nations africaines et à mettre en lumière la puissance de la communauté e-sportive africaine.

Bien plus qu’une simple compétition, cet événement est une célébration de la solidarité africaine, de l’innovation et du potentiel immense de l’e-sport en Afrique, soulignent les organisateurs.

LNT avec Map

Partagez cet article :