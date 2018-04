PARTAGER La Chambre des Représentants ouvre sa session d’avril, centrée sur l’intégrité territoriale du Maroc

La Chambre des Représentants a ouvert, vendredi, sa session d’avril au titre de l’année législative 2017-2018, conformément aux dispositions de la Constitution et de son règlement intérieur.

S’exprimant à cette occasion, le président de la Chambre, Habib El Malki a souligné que cette session se tient dans un contexte national particulier marqué par la grande mobilisation nationale autour de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, placée à la tête de l’agenda national et du programme d’action de cette institution législative.

Il a, dans ce sens, rappelé les derniers développements que connait cette question suite aux provocations des autres parties dans la zone tampon.

Le président de la Chambre des représentants a également souligné que la réponse du Maroc a été « décisive et forte » après ces actes illégaux, notant que le peuple marocain, sous la conduite du Roi Mohammed VI, a exprimé sa position unifiée et ferme refusant tout changement de la situation à l’est du dispositif de sécurité au sahara marocain.

Il a, en outre, mis en exergue le message adressé par Sa Majesté le Roi au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans lequel le Souverain a considéré que « ces agissements constituent une menace au cessez-le-feu proclamé au Sahara depuis le 6 septembre 1991, violent le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et et compromettent sérieusement le processus politique ».

M. El Malki a aussi mis l’accent sur la vision royale perspicace et proactive pour faire face aux agissements provocateurs des ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc, et orienter les initiatives politiques et les contacts diplomatiques menés avec le Conseil de sécurité et la MINURSO, pour que tout le monde soit au courant de ces dépassements et en vue de prévenir contre leurs risques et visées.

Il a, également, noté que la Chambre des représentants est au cœur de cette mobilisation nationale, citant dans ce sens la réunion conjointe entre la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger de la Chambre des Représentants et de la Commission des Affaires étrangères, des frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées à la Chambre des Conseillers, tenue en présence des ministres de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement.

Et d’ajouter que cette réunion était une occasion durant laquelle les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ont évoqué les derniers développements de la question de l’intégrité territoriale du Royaume et les mesures à entreprendre pour mettre fin à ces agissements.

« L’unité nationale est solide quand il s’agit de la question nationale et de la souveraineté du Royaume », a-t-il dit, affirmant que les divergences « se fondent et disparaissent pour la défense de l’intérêt national ».

M. El Malki appelé la communauté internationale en général et les Nations Unies en particulier à assumer leurs responsabilités en vue de forcer le polisario à respecter le cessez-feu, affirmant que ces violations sapent le processus politique visant à régler ce différend et que le Royaume n’acceptera jamais ces pratiques contraires au droit international.

La Chambre des représentants poursuivra sa mobilisation pour défendre la cause nationale, mettre à nu les violations du droit international et plaider pour la légitimité de la position nationale, a indiqué M. El Malki, notant que la question de l’intégrité territoriale du Royaume était et est toujours présente dans toutes les missions et les activités menées par la Chambre dans le cadre de la diplomatie parlementaire aux niveaux bilatéral et multilatéral.

LNT avec MAP