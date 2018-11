PARTAGER Chambre des Représentants : 116 projets approuvés au profit de 93 communautés de soulaliyates, selon Laftit

Un total de 116 projets d’une valeur de 81 millions de dirhams ont été approuvés au profit de 93 communautés soulaliyates afin de renforcer soutenir notamment des projets générateurs de revenus pour les ayants droits, a indiqué mercredi le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Présentant le projet de budget alloué au ministère de l’intérieur devant la commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’Habitat et la politique de la ville à la Chambre des représentants, M. Laftit a souligné que le ministère met en œuvre des projets visant l’insertion de ces communautés et les ayant droits dans la dynamique de développement local, dans un esprit de complémentarité avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), les programmes initiés par les collectivités locales, les départements ministériels ou bien la société civile.

Les terres des communautés soulaliyates, a-t-il dit, constituent un levier de développement non seulement pour les ayants droit, mais aussi pour l’État compte tenu de leur rôle indéniable dans le développement économique et social et la promotion des investissements.

M. Laftit a en outre relevé que le ministère est constamment appelé à prendre les mesures nécessaires pour identifier et assurer la conservation foncière des terres précitées en vue d’en assurer la gestion et la valorisation, notant que l’accent est essentiellement mis sur l’identification et les procédures liées à la conservation jusqu’à l’établissement des titres fonciers pour ces terres estimées au total à 15 millions d’hectares.

Il a précisé que 450 communautés concernées par l’opération d’appropriation ont été recensées pour une superficie globale de 336.664 hectares, une démarche a permis d’établir 341 listes pour les ayants droit et 123 terrains agricoles s’étendant sur 59.000 ha. Les efforts sont actuellement focalisées sur l’accélération de la cadence des opérations d’appropriation, en coordination avec les services compétents du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

En ce qui concerne l’INDH, le ministre a souligné que l’année 2019 sera marquée par le début de la mise en œuvre de quatre programmes complémentaires auxquels devront contribuer les différents acteurs du domaine social. Ces programmes sont destinés à combler le déficit en infrastructures, à accompagner les personnes en situation de précarité, à améliorer les revenus et favoriser l’insertion économique des jeunes, a-t-il expliqué, notant que SM le Roi Mohammed VI a procédé en septembre dernier au lancement de la troisième phase de l’INDH 2019-2023.

Il a poursuivi que le ministère se penchera en 2019 sur la mise en œuvre de cette nouvelle phase qui vise principalement à renforcer les acquis cumulés tout en veillant à réorienter les programmes vers la promotion du capital humain, particulièrement les jeunes et les catégories vulnérables, en plus de l’adoption d’une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’emplois.

Il a par ailleurs fait observer que l’élaboration d’une nouvelle vision pour la troisième phase de l’initiative et la consécration de son rôle en tant que levier de développement requièrent, au regard de l’ampleur des enjeux et des défis à relever, le repositionnement des différents programmes combiné à la promotion du système de développement humain, la garantie de la continuité des projets et l’efficacité du système de gestion.

Depuis sa création en 2005, a-t-il poursuivi, l’INDH a permis de concrétiser de nombreux projets visant à améliorer le capital humain, à réduire les disparités spatiales et à faciliter l’intégration économique des catégories ciblées.

Côté gouvernance, le ministre a assuré que les chantiers de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative seront pris en compte lors de la redéfinition des organes actuels de la gouvernance de sorte à leur garantir une plus grande efficacité selon leur domaine d’intervention. Il a précisé que la commission locale du développement humain va préparer un diagnostic participatif au niveau de chaque collectivité et identifier les besoins de la population locale.

Sur le plan régional, a-t-il ajouté, la commission provinciale du développement humain aura pour mission d’élaborer un programme de développement humain pluriannuel à l’échelle de chaque province, en se basant sur un diagnostic local.

M. Laftit a d’autre part présenté le bilan des actions mises en œuvre en matière d’accompagnement des projets de développement des collectivités territoriales, en particulier l’activation des programmes de mise à niveau urbaine des villes et des centres urbains ainsi que des programmes de développement des différentes régions. Il s’agit notamment de la mise en œuvre des contrats-programmes de développement intégré pour les provinces du sud 2016-2021.

Le ministère de l’Intérieur a en effet signé, en coordination avec ses partenaires, 12 conventions pour la réalisation de 159 projets relatifs à la mise à niveau urbaine dans les régions de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, a-t-il conclu.

LNT avec Map