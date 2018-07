PARTAGER La chambre de la pêche maritime Atlantique-centre d’Agadir salue le nouvel accord Maroc-UE

La chambre de la pêche maritime Atlantique-centre d’Agadir, réunie vendredi en session extraordinaire, a salué l’accord nouvellement paraphé par le Maroc et l’Union européenne (UE).

« Après avoir pris connaissance de la teneur du nouvel accord de pêche, nous saluons son importance et nous lui apportons notre appui de même qu’on aspire à sa mise en œuvre effective sur le terrain », indique la Chambre dans un communiqué parvenu à la MAP.

L’ordre du jour de cette session a porté, selon la même source, sur l’examen de la situation du secteur des pêches maritimes et son développement au niveau des régions Souss-Massa et de Guelmim Oued Noun, ainsi qu’au sujet de l’accord de pêche liant le Royaume et l’Union européenne, à l’issue de l’expiration de l’ancien le 14 juillet 2018.

Après un exposé exhaustif sur les mutations vécues par le secteur durant les dernières années notamment au niveau du territoire couvert par la Chambre, les membres de cette institution ont exprimé leur « satisfaction des avancées réalisées dans notre région grâce au plan Halieutis tant en termes de préservation des ressources halieutiques en passant par la valorisation des produits ainsi qu’au niveau des infrastructures », relève le communiqué.

Dans ce sens, les membres de la Chambre ont noté « l’intégration de l’appui sectoriel en provenance de l’UE dans le plan Halieutis en vue de permettre aux professionnels du secteur d’améliorer leurs mécanismes et de valoriser leurs produits ».

Selon les chiffres de cette instance professionnelle, le secteur des pêche au niveau régional a bénéficié de 19,2 pc de l’appui sectoriel proposé par l’UE dans le cadre de l’accord de pêche avec le Maroc.

Au cours de cette session extraordinaire, les membres de la Chambre maritime Atlantique-centre d’Agadir ont exprimé le souhait de voir le niveau de cet appui augmenter pour permettre de renforcer les infrastructures ainsi que la dynamique de croissance socio-économique dans la région.

LNT avec MAP