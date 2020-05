PARTAGER Chambre des représentants: « Le plan gouvernemental de déconfinement » au menu de la séance du 18 mai

Le plan gouvernemental de déconfinement sera au menu de la séance mensuelle consacrée aux questions de la politique générale adressées au chef du gouvernement, qui se tiendra le 18 mai à la Chambre des représentants.

Les participants à une réunion à laquelle ont pris part mardi le président de la première Chambre, Habib El Malki, les représentants des groupes et la présidente du groupement parlementaire, se sont accordés sur la date du 18 mai pour tenir la séance mensuelle des questions de la politique générale auxquelles répond le chef du gouvernement, indique un communiqué de la Chambre.

Concernant les séances hebdomadaires consacrées aux questions orales, ils ont établi une évaluation du bilan de la phase exceptionnelle d’état d’urgence sanitaire, en soulignant l’efficacité de l’approche adoptée en matière de mesures préventives et la pertinence des sujets débattus lors des séances hebdomadaires.

Ils ont également exprimé leur fierté quant à l’esprit de solidarité que a prévalu chez toutes les composantes de la société marocaine dans la lutte contre la pandémie, ajoute-t-on.

Pour ce qui du programme d’action dédié aux séances hebdomadaires, il a été décidé d’inscrire à l’ordre du jour des questions sur le secteur de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, suivies d’un débat avec la participation du ministre concerné pour traiter notamment de l’impact de la crise sur les entreprises nationales, les secteurs de commerce intérieur et extérieur ainsi que les mesures d’accompagnement adoptées par le gouvernement dans ce sens, et les procédures entreprises pour réaliser les objectifs du Plan d’accélération industrielle.

L’accent a été aussi mis sur les moyens de gestion des prochaines séances plénières. A ce propos, il a été convenu que le thème de la réunion prochaine soit axé sur la gestion du temps et des mesures de prévention.

LNT avec MAP