La Chambre des conseillers nie toute ingérence au niveau de l’audit des dépenses

La Présidence de la Chambre des conseillers a catégoriquement nié, vendredi, les « allégations » faisant état de son ingérence dans le travail de la commission chargée de l’audit des dépenses budgétaires de cette institution.

Dans une mise au point, la présidence de la Chambre affirme que partant de sa responsabilité constitutionnelle, elle se garde de toute intervention, quelle qu’en soit la forme, dans le travail de cette commission, et encore plus de toute déformation du rapport ou toute suppression de certaines de ses recommandations.

Défiant quiconque de produire les preuves de son intervention pour saper l’indépendance de la commission, la Présidence affirme que ces informations sont totalement infondées et visent à déformer la réalité et porter atteinte à l’image de la Chambre et à ses responsables.

Ladite commission (commission 13) a travaillé dans des conditions saines et en collaboration avec le bureau de la Chambre, qui lui a fourni toutes les données et explications nécessaires, note la présidence, démentant catégoriquement ce qui a été publié au sujet de son intervention auprès des secrétaires généraux des partis politiques pour orienter le travail de la commission.

La Présidence affirme également qu’elle a reçu le rapport de la commission 13, le jour de clôture de la session d’avril, plus exactement au moment où le président de la deuxième chambre du parlement prononçait son discours à cette occasion, sachant qu’elle a adressé du courrier à deux reprises pour inciter ladite commission à déposer son rapport dans les délais impartis conformément au règlement intérieur de la Chambre, ajoutant que les traces de ces correspondances existent toujours.

Le rapport de la commission sera transféré au bureau de la Chambre conformément au règlement intérieur, assure-t-on, ajoutant qu’il n’existe aucun doute en la gestion administrative et financière de la chambre, basée sur la bonne gouvernance.

LNT avec MAP