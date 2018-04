La « Chaffoteaux Académie » voit le jour à Marrakech

La société Chaffoteaux, présente au Maroc depuis 1980, vient de lancer l’initiative Chaffoteaux Académie, et ce, en partenariat avec l’Institut des Mines de Marrakech dédié à la formation de Techniciens Spécialisés.

La société Chaffoteaux Maroc fait partie de Ariston Thermo Group, un des leaders mondiaux dans la conception, la production et la commercialisation d’une gamme complète de systèmes et de services pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire à travers ses deux marques Chaffoteaux et Ariston.

L’objectif de cette académie consiste à œuvrer à la transmission du savoir théorique et pratique en matière de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.

Son but est également de contribuer à l’optimisation des installations, à la sensibilisation sur la notion d’efficacité énergétique et au développement de l’exploitation des énergies renouvelables en général et de l’énergie solaire en particulier. « Tout ceci étant guidé par la vision de Ariston Thermo Group en termes de qualité, d’efficacité énergétique et de préservation de l’environnement », a déclaré Monsieur Niccolo Bonacini Romanoff, Directeur Général de Chaffoteaux Maroc.

Ainsi, dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Institut des Mines de Marrakech, conclue et signée le 10 mars 2017, Chaffoteaux Maroc a mis à la disposition des étudiants de l’Institut des Mines de Marrakech, particulièrement ceux de l’Option Electromécanique, principaux bénéficiaires, un ensemble d’équipements et d’outils contribuant à élargir leur apprentissage et enrichir leur formation.

Ces équipements permettront d’illustrer essentiellement, les principaux modes de transfert d’énergie, les différents modes de production d’eau chaude sanitaire et les particularités des installations à usage collectif. En plus de ces équipements, les étudiants seront accompagnés à travers des modules de formations co-animées par l’équipe technique de Chaffoteaux Maroc et les formateurs de l’IMM.