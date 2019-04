PARTAGER La CGI lance la commercialisation de la 1ère tranche des Résidences d’Isli à Marrakech

La Compagnie Générale Immobilière (CGI), acteur majeur de la promotion immobilière au Maroc, a lancé la première tranche du programme « Résidences d’Isli » au sein du Domaine de Noria à Marrakech. Cette première résidence intègre le cœur de vie du Domaine de Noria et bénéficie des équipements et infrastructures touristiques et sportives proposés par ce Resort golfique. Un projet qui incarne parfaitement le savoir-faire reconnu de la CGI avec une offre diversifiée et dont les prix s’élèvent à partir de 580 000 DH.

La 1ère tranche des Résidences d’Isli se situe au croisement des routes d’Amezmiz et Tahannaout, à 5 minutes du boulevard Mohammed VI. Ce programme immobilier jouit d’une proximité au golf semi désertique de 18 trous du Domaine, dont le tracé a été réalisé par le célèbre architecte américain Steve Forrest. Les Résidences bénéficient également d’un accès facile aux plus belles vallées du sud de Marrakech.

Mettant l’accent sur le mariage de la fonctionnalité et de l’esthétisme, la CGI a su allier le confort citadin, un cadre contemporain et de larges espaces verts. L’ensemble possède toutes les qualités d’un programme où priment la faible densité et un design raffiné et contemporain. De plus, le Domaine de Noria propose un développement urbain cohérent qui s’inscrit dans une logique de développement durable en matière de gestion des eaux et prévoit la réutilisation des eaux de la station d’épuration de Marrakech pour l’irrigation et l’arrosage des espaces verts et des jardins du projet.

Conçues en blocs indépendants et de taille réduite (R+1 et R+2), les Résidences d’Isli s’appuient sur une offre résidentielle qui associe une grande variété de configurations et de typologies. Avec des superficies allant de 41 à 111 m2, les appartements sont agencés de façon à optimiser l’espace et à profiter au maximum de la lumière naturelle. Ils combinent noblesse des matériaux et finitions soignées, avec des ouvertures sur de beaux jardins intérieurs et des piscines pour les grands et les petits.

La CGI a également conçu le Village Isli à proximité des Résidences. Doté d’une zone mixte avec une place commerciale, ce lieu de vie offre aux résidents un large choix de commerces et services de proximité s’ouvrant sur la Place Isli. Inspiré des grandes places européennes, le Village s’érige comme lieu de détente privilégié pour se retrouver en famille ou entre amis, dotant ainsi le projet d’un cœur de vie agréable tant à ses habitants qu’à ses visiteurs.

Afin de marquer la commercialisation de cette première tranche, la CGI a procédé ce samedi 06 avril à la tenue d’une cérémonie de lancement festive, animée par le célèbre groupe marocain FNAÏRE, au Showroom « CGI Home » à Marrakech. De nombreux invités, partenaires institutionnels de la CGI et acteurs de son écosystème professionnel étaient présents à cette occasion.

LNT avec CdP