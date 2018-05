PARTAGER CGI inaugure un nouveau concept de show room à Rabat et annonce son redéploiement

Le premier CGI Home a été inauguré, jeudi 10 mai 2018 à Rabat, à l’occasion d’une soirée événementielle en présence de nombreux invités, partenaires institutionnels de la CDG et acteurs de l’écosystème professionnel de la CGI.

Implanté sur 350 m2 avenue Annakhil à Hay Riad, CGI Home est le nouveau concept d’espaces de distribution de la Compagnie Générale Immobilière.

Plus que de simples showrooms, ce dispositif innovant a été conçu pour offrir une expérience enrichie aux clients de la CGI. Il permettra de leur proposer, dans un cadre avant-gardiste et valorisant, de nouvelles pratiques dans la démarche de présentation des offres, plus moderne, interactive et digitale, en adéquation avec leurs attentes.

Cet événement inaugural a été également marqué par la présentation des grandes lignes de la nouvelle dynamique commerciale de la CGI, dont le concept CGI Home est une pierre angulaire, exposées par M. Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG et Président du Conseil d’Administration de la CGI.

« Nous sommes certains que la nouvelle philosophie commerciale symbolisée par CGI Home mettra la CGI sur la voie d’une croissance renouvelée et durable » a affirmé M. Zaghnoun lors de son allocution.

Pour sa part, M. Adil Chennouf, Directeur Général Délégué de la CGI, a souligné la volonté d’innovation et de digitalisation de la démarche commerciale de son entreprise à travers le concept CGI Home : « Plus qu’un simple concept de showrooms, CGI Home nous permet de mettre le client au centre de toute notre démarche », a t-il rappelé.

« Le showroom que nous inaugurons aujourd’hui, et ceux qui le suivront à travers le Royaume, réunissent des outils technologiques connectés de pointe pour mettre à la disposition des clients toutes les informations nécessaires sur tous les projets CGI ».

En effet, les showrooms CGI Home accueillent tablettes, écrans tactiles et tables interactives pour présenter les projets de l’entreprise sous tous les angles. Des plans de masse aux rendus d’architecte, en passant par des vidéos d’ensemble filmées par drone, les clients pourront, dans des salons individuels confortables, découvrir les différents produits sur des tables motorisées équipées d’écrans multi-touch interactifs, et se faire une idée précise des projets avant même de les visiter.

Actuellement en cours de déploiement au niveau des principales villes du pays, le concept CGI Home constituera le vecteur de proximité et la vitrine de cette nouvelle dynamique de la Compagnie Générale Immobilière, au plus près de ses clients et partenaires à travers tout le Royaume.

Et, selon M. Zaghnoun, DG de la CDG et PDG de CGI, le prochain « CGI home » devrait être pour la ville de Casablanca.

LNT