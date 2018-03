PARTAGER CGEMBusiness : Un nouvelle plateforme de développement des opportunités d’affaires

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) vient de lancer une plateforme électronique « CGEMBusiness.ma », dont l’objectif est d’augmenter les opportunités d’échange entre les entreprises membres de la Confédération.

Il s’agit d’un réseau social, qui permet aux entreprises de mettre en avant leurs activités, de donner plus de visibilité à leurs produits et services, de publier leurs événements et communiqués, de partager et d’identifier les opportunités d’affaires, précise la Confédération, dans un communiqué.

À travers cet outil interactif, les entreprises pourront se connecter entre elles et accéder au réseau d’affaires de la Confédération. L’inscription est gratuite pour les sociétés membres de la CGEM.

Selon la CGEM, cette nouvelle plateforme vient renforcer « une large offre de services », déjà en place, englobant, entre autres, l’intermédiation, la médiation sociale, l’accompagnement dans le recours fiscal, l’organisation de conférences et séminaires thématiques, le RDV visa en 48H et le business center.

LNT avec Map