La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), à travers sa région MeM by CGEM, dédiée aux Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du Monde, organise, mardi 16 février, une rencontre sur le thème « Relance économique du Maroc : la mobilisation des compétences, des entrepreneurs et des investisseurs marocains du monde, levier de synergies ».

Ouverte à tous les membres de la CGEM opérant au Maroc, aux entrepreneurs et investisseurs marocains du Monde (MeM), ainsi qu’aux institutions internationales partenaires du développement du Royaume, cette séance de travail en ligne sera l’occasion de présenter aux MeM les opportunités d’investissement au Maroc, dans l’industrie notamment, ainsi que les moyens pour stimuler une relance économique post-Covid-19 effective et durable, indique la CGEM dans un communiqué.

Elle se veut également une plateforme opérationnelle pour créer des synergies, établir des partenariats entre les MeM et les chefs d’entreprise opérant au Maroc, toutes régions et secteurs confondus, et échanger les expériences et les idées, ajoute la même source.

Cet événement, modéré par M. Karim Amor, président de MeM by CGEM, connaîtra la participation de M. Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Économie, des finances et de la Réforme de l’administration, de M. Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, de Mme Nezha EL Ouafi, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargée des MRE, et de M. Chakib Alj, président de la CGEM.

La traduction simultanée vers l’anglais sera assurée tout au long de la rencontre.

LNT avec CdP

