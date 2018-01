PARTAGER La CGEM reçoit le Ministre des Affaires Etrangères du Malawi

M. Abdou Diop, Président de la Commission Afrique et Relations Sud-sud de la CGEM a tenu vendredi 5 janvier au siège de la Confédération, une séance de travail avec M. Emmanuel Fabiano, Ministre des Affaires étrangères du Malawi, accompagné d’une délégation de hauts fonctionnaires. Cette rencontre a connu la participation de plusieurs patrons membres de la CGEM, opérant dans l’industrie du cuir, l’agroalimentaire, l’aquaculture et la microfinance.

Lors de cette réunion, M. Diop a souligné l’importance du renforcement de la coopération économique entre le Maroc et le Malawi, matérialisée par des échanges commerciaux en deçà du potentiel. Il a également mis l’accent sur la nécessité de mettre en place les mécanismes adéquats pour promouvoir le développement de partenariats entre les deux communautés d’affaires et notamment la mise en place d’un Conseil d’affaires et de rencontres sectorielles.

Pour sa part, M. Fabiano a passé en revue les différents secteurs porteurs de son pays et sur lesquels le Maroc pourrait apporter son savoir-faire et expertise, notamment le développement durable, la transformation des produits agroalimentaires et de la pêche ainsi que le financement de projets. Le Ministre a également invité la CGEM à mobiliser ses membres en vue de la tenue d’un forum économique bilatéral au Malawi.

LNT avec CdP