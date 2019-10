PARTAGER CGEM : Objectif, la cohésion de la famille patronale

Mohamed Bachiri, DG de la SOMACA et ex-Renault Tanger, a été désigné en ce début de semaine Président par Intérim de la CGEM. Suite à un Conseil d’Administration présidé par David Tolédano, président de la Fédération du BTP, Mohamed Bachiri a été choisi comme étant l’homme de la situation.

Une situation justement marquée par la démission du Président de la CGEM, Salaheddine Mezouar. Une situation marquée également par la démission quelques mois avant de son vice-président Mohamed Mekouar et autres querelles internes.

Pour sa première sortie médiatique, Mohamed Bachiri se veut serein, rassurant. Conscient, certainement ,des défis de l’heure, il souligne que : « Je mesure l’ampleur de ma désignation à la tête de la CGEM’’. Et de poursuivre qu’au menu de ses priorités, figurent la cohésion de la famille patronale du Royaume, la défense de l’entreprise marocaine et la continuité des chantiers en cours. Au menu aussi, Mohamed Bachiri ambitionne de fédérer tous les acteurs de la CGEM et préparer les prochaines élections présidentielles.

Sur ce registre, David Tolédano tient à préciser que ‘‘l’essentiel a été fait’’, notant que le 22 janvier prochain sera la date de l’élection du nouveau président de la CGEM pour un mandat de 3 ans conformément aux statuts de la Confédartion. Et de préciser dans le même sens que le 13 décembre prochain sera la date limite du dépôt des candidatures. La validation des candidatures par le Conseil d’Administration est prévue, elle, pour le 16 décembre prochain.

Pour Mohamed Bachiri, l’essentiel de la mobilisation se focalise sur l’intérêt général de l’entreprise marocaine. Mais pour beaucoup, le challenge ne sera certainement pas de tout repos pour cet industriel par excellence appelé à remettre les pendules à l’heure… et comme il se doit.

Hassan Zaatit