CGEM : Mme Outaghani élue présidente de Fédération du Commerce et Services

Mme Bouchra Outaghani et M. Hamid Ben Elafdil ont été élus, jeudi, respectivement présidente et vice-président Général de la Fédération du Commerce et Services (FCS) de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Ils ont été élus, à l’unanimité, pour le mandat 2019-2021 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et Élective (AGEO), indique un communiqué de l’organisation patronale.

Cette Assemblée ordinaire élective, qui a connu la participation des Présidents et représentants des CGEM Régions, a également été l’occasion de faire le bilan 2012-2018 de la précédente mandature et de présenter le plan d’action 2019-2021 qui s’articule autour de 3 grandes dimensions : nationale, régionale et internationale, ajoute le communiqué.

LNT avec MAP