PARTAGER CGEM-IFC : Seuls 6 pays de la région MENA interdisent le harcèlement sexuel au travail

IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, et la CGEM ont organisé, vendredi 27 avril, une conférence régionale sous le thème « Favoriser la croissance grâce à la participation des femmes à la vie économique au Maghreb ».

Cette rencontre a connu la participation de plusieurs personnalités de renommée internationale issues de la région, des membres du gouvernement, des juristes et des avocats ainsi que des représentants d’institutions financières et du secteur privé.

La conférence a été marquée par la présentation du nouveau rapport du Groupe de la Banque mondiale portant sur la thématique « Les femmes, l’entreprise et le droit ».

Région MENA : 16% de participation féminine seulement

En effet, malgré un fort taux d’alphabétisation des femmes (72%), la région MENA enregistre de loin le taux de participation féminine le plus bas (16%), et de femmes associées dans une entreprise (23%), tandis que le reste du monde enregistre respectivement 33% et 35%.

L’amélioration des systèmes d’éducation et de formation n’a malheureusement pas généré d’opportunités économiques pour les femmes. A noter également que cette région a connu, au cours des 5 dernières décennies, le moins de réformes juridiques concernant l’égalité des sexes.

Deux principaux panels ont été organisés lors de cet événement : « La participation des femmes à la vie économique au Maghreb : freins et solutions juridiques », et « Le rôle des institutions financières pour l’amélioration de la participation des femmes à la vie économique, notamment leur accès au financement ».

« Il ne peut y avoir de croissance économique sans autonomisation des femmes », a indiqué Leyla Channawi, Présidente de la Commission Financement des entreprises à la CGEM. Et d’ajouter : « Les politiques en faveur d’une meilleure intégration des femmes dans l’économie contribuent à l’amélioration de la croissance des pays ».

Le taux d’activité féminine demeure faible

Pour sa part, Xavier Reille, directeur IFC pour la région Maghreb, dans son allocution, a mis en lumière un autre chiffre : « Le taux d’activité des femmes au Maghreb est très faible et a une tendance baissière ; soit entre 20% et 22% ».

« Répondre aux besoins croissants des femmes en matière de services financiers n’est pas seulement un impératif moral ; c’est aussi une logique commerciale, car cette démarche permet aux banques de cibler une clientèle délaissée mais rentable », a déclaré M. Reille.

« Encourager les femmes entrepreneurs aidera à stimuler la croissance économique dans la région. Notre objectif est d’investir 1 milliards de dollars au Maghreb pour les cinq prochaines années », a-t-il ajouté.

En marge des deux panels, une conclusion du rapport 2018 sur « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit », a été présenté par Mme Paula Tavares, spécialiste du développement du secteur privé, et experte en genre et co-auteure du rapport.

Ce rapport met en lumière 7 principaux indicateurs, à savoir, l’accès aux institutions, obtention d’un emploi, incitations au travail, la protection des femmes de la violence, la jouissance de la propriété, actions en justice, et l’accès au crédit.

Chaque économie se voit attribuer un score au niveau de chaque indicateur, allant de 0 (pire) à 100 (meilleur).

Selon le rapport d’étude, l’inclusion économique des femmes favorise la croissance et promeut la prospérité partagée. Les dépenses consacrées à l’éducation précoce et à la garde des enfants peuvent accroitre la participation des femmes au marché du travail et réduire les écarts entre les sexes.

Sur ce point, l’étude note que 28 milliards de $ peuvent être ajoutées à la croissance mondiale à travers la promotion de l’égalité des femmes.

L’accès aux institutions, selon les auteurs, passe par six étapes : Se déplacer en dehors du foyer ; obtenir une carte d’identité nationale ; obtenir un travail ou poursuivre une profession ; ouvrir un compte bancaire ; posséder et gérer une propriété ; enregistrer une entreprise.

S’agissant de l’inclusion financière, le rapport note que 75 économies restreignent les droits de propriété des femmes. En revanche, le Maroc et la Tunisie ont introduit des options permettant la reconnaissance des contributions non monétaires dans le cadre du mariage.

Un autre constat non moins important qu’a relevé l’étude : les femmes sont moins susceptibles d’occuper des postes de direction dans les entreprises lorsqu’elles n’ont pas de droit de propriété.

Quels sont les politiques qui favorisent l’emploi des femmes ?

En Afrique du nord, l’étude indique que sur 7 économies, y compris le Maroc, les salariées de retour du congé de maternité, doivent retrouver les mêmes postes ou des postes équivalents.

Dans 16 économies, y compris le Maroc et la Tunisie, les mères ont droit à des pauses d’allaitement. Dans 5 économies, y compris le Maroc, la loi imposée une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

Globalement, 17 économies interdisent aux employeurs potentiels de poser des questions sur la situation familiale des candidats.

33 économies permettent aux parents de travailler selon des horaires flexibles.

Harcèlement sexuel au travail, de fortes disparités

L’étude présenté par l’IFC n’a pas manqué de se pencher sur le harcèlement sexuel. En détail, 59 économies n’interdisent pas dans leur lois le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Seules 6 économies de la région MENA, dont le Maroc, l’interdisent.

Par ailleurs, 65 économies ont adopté 87 réformes vers une plus grande égalité de genre.

Pour le Maroc, l’étude souligne que le Maroc a le deuxième meilleur score (70), après Malte (100), pour l’indicateur de protection des femmes contre la violence.

Cette conférence a reçu le soutien du Secrétariat d’Etat à l’économie suisse (SECO) et s’inscrit dans le cadre d’un effort d’IFC qui vise à favoriser une meilleure intégration des femmes à la vie économique pour stimuler la croissance dans les pays émergents.

I. Jirrari