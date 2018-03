PARTAGER CGEM/Chine : Le patronat marocain sur la Route de la Soie

La Confédération générale des entreprises du Maroc et le Conseil Chinois pour le développement du commerce international (CCPIT) ont signé, mardi à Casablanca, un mémorandum d’entente pour la mise en place du Conseil d’affaires de la Route de la Soie. Cette convention a été signée par le vice-président Général de la CGEM, Faiçal Mekouar, et le président de CCPIT, Jiang Zengwei, en marge des travaux du Forum Maroc-Chine, auxquels prennent par une importante délégation d’Hommes d’Affaires chinois et un grand nombre d’entrepreneurs marocains.

Ce Conseil se veut être une « plateforme pour les secteurs industriels et commerciaux des pays qui supporte et espère participer à la Belt & Road Initiative en leur fournissant des informations sur les opportunités d’investissement et en les aidant à surmonter les problèmes qui freinent la coopération commerciale au niveau international ».

Dans son allocution, M. Mekouar a souligné que la présence du Président du CCPIT à ce Forum, est « un signal fort que nous mesurons, à sa juste valeur. Il traduit une volonté de construire entre la Chine et le Maroc, un véritable partenariat industriel, dont les jalons ont été posés il y a 3 ans ». « Nous ne partons pas d’une page blanche et il suffit de constater l’augmentation de 50% du volume commercial bilatéral au cours des trois dernières années. Les exportations marocaines vers la Chine ont augmenté de plus de 70%, classant la Chine 4ème partenaire du Maroc », a-t-il fait observer. Outre la signature de la convention entre la CGEM et le CCPIT, ce forum est marqué par une série de rencontres B2B.

HZ