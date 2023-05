Le premier mandat du Président de la CGEM, Chakib Alj, et son colistier Mehdi Tazi, s’achève ce mois-ci, avec une Assemblée Générale prévue le 16 mai. C’était donc l’occasion pour le président sortant, qui est candidat unique à sa succession, et son équipe de faire le bilan de leurs actions, pendant ce qui ne peut être décrit que comme une période mouvementée, vu que la présidence de M. Alj a commencé avec la crise covid, et s’achève en pleine guerre russo-ukrainienne avec les conséquences qu’elle a dans le monde entier.

Et c’est justement par la gestion de la crise covid que M. Alj a entamé le bilan de son mandat : « Le secteur privé a joué un rôle majeur dans la gestion de cette crise, que ce soit via la contribution de la CGEM au Comité de Veille Economique, ou à travers la réactivité, la flexibilité et l’agilité dont ont fait preuve les chefs d’entreprise, notamment les industriels, malgré les difficultés de taille engendrées par la conjoncture ».

M. Alj est également revenu sur les chantiers auxquels la CGEM a apporté son poids ou son expertise, comme « le remboursement des 13 milliards de dirhams des arriérés de la TVA et les dispositions prises dans le cadre des trois dernières lois de finances vers une équité fiscale », ou encore la mise en œuvre de la nouvelle Charte d’Investissement, les avancées liées à la Loi sur les délais de paiement et le nouveau décret relatif aux marchés publics, et bien sûr la signature du Pacte Social avec le gouvernement et les syndicats, par lequel le patronat s’est engagé à augmenter le SMIG.

Le Président de la CGEM a aussi évoqué le fait de porter « la voix des entreprises marocaines dans les grands événements internationaux, œuvré pour le renforcement des partenariats entre la CGEM et ses homologues, notamment européens, africains et arabes, et organisé des forums et missions économiques avec différents partenaires ». Il s’agit notamment du processus de réforme de l’Accord Maroc-UE, en discussion depuis 2021, ou encore de la déclaration conjointe avec 25 patronats africains « pour accélérer l’industrialisation du continent et la construction de chaînes de valeur industrielles et logistiques intégrées ».

Pour ce qui est des priorités pour le second mandat qui démarre mi-mai, la CGEM souhaite avant tout que « le retard accusé dans les engagements de l’Etat et des syndicats [dans le cadre du Pacte Social, ndlr] soit mis en œuvre avant septembre ». Il s’agit aussi de participer activement à la LF 2024, pour « ériger la fiscalité comme un levier de promotion de l’investissement ». Sur ce point, M. Tazi se félicite du fait qu’avec les dernières lois votées, la pression fiscale cumulée sur les entreprises aurait baissé de 20%.

Si, selon le binôme, les actions du premier mandat par la nécessité, « dans la succession de crises successives, de préserver une économie, des industries et des entreprises résilientes », la mandature à venir sera orientée vers la « libération de nos énergies, de nos entreprises et de l’acte d’entreprendre ».

Le programme de la CGEM sera articulé autour de quatre axes, à savoir l’amélioration du climat des affaires, le développement du capital humain, l’inclusion économique et la préparation de l’économie nationale aux enjeux et défis futurs. Tout cela avec une priorité donnée à deux grands chantiers en cours, la loi sur la grève et l’ouverture de la révision du code du travail.

Pour ce qui est du soutien de l’économie, il s’agit de la « préservation du développement de nos industries », et de l’appui au secteur du service. « Nous avons une industrie du service qui est très forte et qui n’est pas assez mise en avant », explique M. Tazi, qui rappelle que le seul service à l’international représente 150 000 emplois majoritairement pour des jeunes et à forte valeur ajoutée.

L’amélioration du climat des affaires passerait notamment par la « libération du développement du capital humain, la préparation de l’économie de demain et des secteurs que nous considérons à promouvoir dans le futur », selon M. Tazi, qui souligne la nécessité de mieux accompagner les entreprises dans la formation de leurs employés. Ce que la CGEM entend par l’économie de demain, c’est l’accompagnement à la décarbonation avec une revue du cadre réglementaire : « C’est LE sujet important pour le secteur de l’industrie, parce que notre principal client est l’UE, avec qui nous avons un green deal ».

Il s’agit également de l’emploi de la tech dans l’économie générale : « Nous sommes un mauvais élève, très en retard par rapport à d’autres pays », déplore la présidence. Un point essentiel, explique le binôme, est l’ouverture de certains marchés : « Nous sommes dans un marché très régulé. Dans d’autres marchés, nous avons des entreprises qui se développent autour de la fintech qui ne pourraient pas le faire au Maroc, parce que la réglementation est contraignante », expliquant que « sur les 10 plus grosses entreprises de tech en Afrique, 9 auraient été illégales au Maroc ». Un autre point est bien sûr le financement : « Nous manquons d’un certain nombre de couches, notamment le seed financing (le financement d’amorçage, ndlr). Nous manquons de fonds pour financer certaines étapes de financement de la tech, mais des solutions viendront du fonds Mohammed VI avec un tiroir lié à l’innovation ».

Pour ce qui est du climat des affaires, les projets phares sont l’accompagnement à la mise en œuvre de la Charte de l’Investissement et l’activation du Fonds Mohammed VI, la simplification de l’acte d’entreprendre, et la revue des procédures administratives et judiciaires.

La CGEM souhaite également poursuivre la lutte contre la concurrence déloyale « alimentée par l’informel ». La présidence explique qu’il « faut continuer à déployer, notamment la mise en œuvre du RSU, et la stratégie nationale de l’inclusion financière ».

L’inclusion économique, sociale et territoriale passera par une « plus forte promotion des dispositifs d’accompagnement », pour que « que chaque région ait ses investissements et son développement économique ». La CGEM prévoie la mise en œuvre d’un « small business act » pour les TPME, accompagné d’une sensibilisation à la responsabilité sociétale, avec un label « qui soit plus inclusif » et qui s’adresse plus aux TPME.

Une autre priorité pour la sortie de crise de la TPE est le compartiment du Fonds Mohammed VI pour dettes subordonnées, pour transformer les deux dettes venant de l’aide dans le cadre de la crise covid en une dette haut de bilan.

Enfin, concernant la relève du taux directeur, M. Alj tempère en rappelant que la hausse ne représente que 75 pbs depuis 2019. En ce qui concerne les critiques liées à la répercussion de la hausse du taux directeur sur l’économie réelle, le président de la CGEM déclare : « Le problème est que les banques doivent être moins gourmandes et plus servir l’intérêt du pays ». Le message est clair.

Selim Benabdelkhalek

