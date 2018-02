PARTAGER CFG Bank lance une opération de promotion du crédit immobilier

Dès son lancement en novembre 2015, CFG Bank s’est positionnée comme une banque universelle à taille humaine qui apporte un service de haute qualité à des clients exigeants de tous âges et revenus.

En plus de la simplification de la banque au quotidien pour ses clients, CFG Bank se fixe comme priorité de les accompagner lors des moments importants de leurs vies et en particulier lors de l’accession à la propriété.

Pour cela CFG Bank propose jusqu’au 31 mars des taux promotionnels sur le crédit immobilier et offre la première mensualité à ses nouveaux clients. CFG Bank mobilise par la même occasion ses conseillers et ses partenaires pour aller à la rencontre des porteurs de projets immobiliers, à l’occasion de la 3° édition des Samedis de l’Immo, évènement CFG Bank dédié au crédit immobilier du 10 février au 24 mars.

En plus des taux promotionnels, CFG Bank offre la première mensualité de crédit Immo à ses nouveaux clients jusqu’au 31 mars

L’acquisition d’un bien immobilier s’accompagne le plus souvent de nouvelles dépenses et de nouveaux besoins, parfois non planifiés. Entre l’achat d’un nouveau mobilier, les petits travaux d’aménagement ou le déménagement…, le budget d’un nouveau propriétaire est fortement contraint durant le premier mois.

Pour permettre à ses clients de s’installer sereinement, CFG Bank leur offre la première mensualité dont ils n’auront à payer ni le capital, ni les intérêts. Ce cadeau ouvert à tous les nouveaux clients qui contractent un crédit immobilier de plus de 10 ans, quelle que soit son montant, apporte un confort additionnel qui vient s’ajouter aux autres souplesses prévues par le crédit immobilier de CFG Bank telle que la possibilité de différer jusqu’à 6 mois le remboursement de la première mensualité ou la possibilité de suspendre ses remboursements jusqu’à 12 mois durant la vie du crédit.

Les Samedis de l’Immo, un RDV convivial pour apporter conseil aux acquéreurs de biens immobiliers et leur donner accès aux offres exclusives de nos promoteurs partenaires

La concrétisation d’un nouveau projet immobilier soulève de nombreuses questions (montant et durée de financement optimales, avantages fiscaux, frais liés à l’acquisition, souplesses pour s’adapter à l’évolution des revenus …). Ces questions appellent des réponses précises et réfléchies que CFG Bank souhaite apporter aux porteurs de projets immobiliers dans un cadre serein et convivial

C’est ainsi que CFG Bank lance la 3° édition des Samedis de l’immobilier durant laquelle elle ouvre spécialement ses agences tous les samedis matin du 10 février au 24 mars pour accueillir, sans rendez-vous, tous les porteurs de projets immobiliers pour apporter une réponse à l’ensemble de leurs questions, étudier leurs besoins en financement et leur proposer les solutions de financement optimales grâce aux outils de simulation

Durant cet évènement unique, CFG Bank est rejointe par ses partenaires promoteurs qui présenteront des offres réservées aux clients de CFG Bank.

LNT avec CP