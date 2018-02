La CFCIM se penche sur l’amnistie fiscale offerte aux étrangers résidant au Maroc

par IJ |







« L’amnistie fiscale offerte aux étrangers résidents au Maroc : Que doit-on déclarer avant le 28 février 2018 et avant le 31 décembre 2018? » était le thème d’une présentation organisée, jeudi 15 février, par la CFCIM Casablanca (Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc), en présence de Younes Idrissi Kaitouni, Directeur régional des impôts à Casablanca, et Abdelaziz Arji, expert-comptable et commissaire aux comptes, représentant du cabinet EURODEFI AUDIT.

Pourquoi les étrangers résidents au Maroc?

Les Marocains possédant des avoirs à l’étranger ont bénéficié d’une amnistie en 2014. C’est au tour des étrangers résidant au Maroc de bénéficier de leur amnistie.

Qui est concerné par cette amnistie fiscale?

Toute personne physique de nationalité étrangère, ayant son domicile fiscal au Maroc , et qui est en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues par le CGI. Les Marocains ayant une double nationalité ne peuvent bénéficier de cette amnistie.

Pourquoi les étrangers?

Selon les deux intervenants, certains étrangers ne déclarent leurs revenus aux impôts ni dans leur pays d’origine ni au Maroc, pour plusieurs raisons :

• Par ignorance

• Parce que la matière fiscale est compliquée à maîtriser;

• Parce que des amis résidents au Maroc avant eux ne font rien, et donc ils les imitent. Ils ne sont inquiétés ni par le Maroc ni par leur pays d’origine.

Quelle période est-elle concernée?

Les profits et revenus de 2016 sont concernés exclusivement. Le taux d’amnistie est à 10%, selon ce qu’a annoncé Idrissi Kaitouni lors de la présentation. Ce délai tient compte du temps nécessaire pour se renseigner et se décider, sans oublier l’obtention des justificatifs auprès des organismes à l’étranger.

Où se trouve la faille?

En France:

1- Le résident fiscal marocain n’informe pas l’administration française. Celui-ci paye ainsi des impôts à tort.

2 -Le résident fiscal marocain informe la France sur son départ fiscal mais le pays de séjour n’acceptera plus la déclaration fiscale

Au Maroc:

Les moments où le résident fiscal marocain est confronté à des organismes étatiques pour les questions financières sont les suivants :

1- La préfecture de police pour la carte de séjour. Celle-ci demande un compte bancaire suffisamment alimenté, mais à aucun moment l’avis d’imposition;

2 – La douane lors du déménagement dans le pays d’origine. Le résident marocain à l’étranger présente un quitus fiscal, généralement sur la base des seuls salaires ou du bilan fiscal professionnel. Dans les deux cas, le contribuable n’est jamais interrogé sur ses autres revenus.

La résidence fiscale, c’est quoi?

Déterminer sa résidence fiscale permet d’éviter une double imposition, c’est à dire une imposition dans son pays d’origine et dans son pays d’accueil. La résidence fiscale se résume dans le foyer d’une personne physique et son lieu de résidence habituel, à caractère permanent.

• Lieu de séjour principal : il s’agit du lieu où a séjourné la personne physique elle-même. Ceci est facile à tracer au Maroc via le passeport.

La résidence fiscale peut être également le lieu d’activité professionnelle principale du contribuable, à laquelle il consacre le plus de temps effectif au Maroc:

1- Le centre des principaux investissements ;

2- Le siège des affaires, d’où sont administrés les biens sont administrés les biens ;

3- L’endroit d’où la personne tire la plus grande partie de ses revenus (hors fonciers).

Les cas d’infraction

Le résident étranger au Maroc est en infraction dans le cas où il ne dépose pas de déclaration de ses revenus tous les mois de février, dans les cas suivants :

1- Disposer d’un second salaire chez un autre employeur au Maroc avec un bulletin de paie soumis à la RAS, qu’on ne déclare pas

2- Avoir des revenus fonciers marocains, des intérêts et des plus values mobilières qu’on ne déclare pas

3- Avoir des revenus de source étrangère non déclarés

Quels sont les revenus concernés ?

Ce sont en premier lieu les revenus et profits fonciers, en l’absence de convention fiscale. Par ailleurs, les revenus fonciers français sont exclusivement imposables en France , en application de la convention fiscale franco -marocaine (article 9). On ne doit pas imposer ces revenus fonciers au Maroc mais le fisc a le droit d’en tenir compte pour la progressivité fiscale (article 25).

• Plus-value nette sur cession immobilière

• Plus-value nette sur actifs financiers ;

• Revenus nets acquis à l’étranger sur biens immeubles • revenus nets acquis à l’étranger sur actifs financiers;

• Les intérêts nets échus /avoirs liquides détenus à l’étranger ; l’étranger ;

• Les montants net des autres catégories de revenus et profits

Grosso modo, qu’ils soit encaissés ou réinvestis, les produits et intérêts doivent être déclarés.

Comment payer ?

Paiement spontané, par chèque ou en liquide pour un receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement. Les étrangers résidents au Maroc peuvent déclarer individuellement, ou via l’assistance d’un conseiller ( expert-comptable, comptable agrée, ou un conseiller fiscal)

Les garanties ?

Les personnes ayant souscrit à la contribution libératoire disposent de la garantie du secret professionnel tel que prévu à l’article 246 du CGI. Dans ce sens, aucune poursuite administrative ou judiciaire en matière de législation fiscale ne peut être engagée à l’encontre des personnes concernées au titre de la période non prescrite couverte par ladite contribution.

Si le résident étranger ne profite pas de la disposition, il pourrait faire face au risque de contrôle fiscal, le redressement sur ses revenus et profits occultés, ce qui engendre une prescription de 10 ans.

En revanche, les profits et revenus de 2017 ne sont pas concernés. Il faudra les déclarer avant le 28 février 2018.

IJ