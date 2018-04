PARTAGER La CFCIM présente au Salon de la Sous-traitance Automobile de Tanger

Comme chaque année, la Chambre Française de Commerce et Industrie du Maroc (CFCIM) est partenaire du Salon de la Sous-traitance Automobile de Tanger, dont la 5ème édition se déroulera du 25 au 27 avril 2018 à Tanger Free Zone.

Organisé par l’AMICA (Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile), le salon, qui réunira notamment les constructeurs, les équipementiers et prestataires de l’industrie automobile, accueillera près de 300 exposants.

Étendu sur un superficie de 81 m2, le pavillon Solutions France-Maroc de la CFCIM est pensé comme une plateforme d’échanges et de networking rassemblant différents acteurs de la filière automobile. Il accueillera une douzaine d’entreprises qui pourront ainsi mettre en valeur leur savoir-faire.

Elles auront, en outre, la possibilité de bénéficier d’un programme de rendez-vous B to B sur mesure leur permettant de rencontrer des clients et/ou partenaires potentiels. Au programme, également, la visite de sites industriels.

Parmi les entreprises participant au pavillon Solutions France-Maroc de la CFCIM, on trouve, entre autres, la société CEVAA, le centre de vibration acoustique et fiabilité, et VEOLIA Industrie Maroc, spécialisée dans le traitement des eaux et la production d’énergie et efficacité énergétique.

LNT avec Cp