La CFCIM et le CME organisent le 2e Séminaire International de la Médiation au Maroc

Le Centre de Médiation pour l’Entreprise (CME) de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) organiseront, en partenariat avec l’Ombudsman du Groupe OCP, le 2ème Séminaire International de la Médiation au Maroc à Casablanca. La rencontre se déroulera le 18 avril prochain et portera sur le thème : « La Médiation, défis actuels et opportunités pour l’entreprise ».

La médiation est un outil de plus en plus connu et utilisé par les entreprises pour le règlement amiable de leurs litiges. Outre sa mise en œuvre pour résoudre des litiges d’ordre juridique, la médiation couvre également tous les aspects de la vie de l’entreprise : les ressources humaines, la gouvernance, la politique commerciale, l’innovation, la RSE, etc. Les intervenants se pencheront sur deux panels : » « Etat des lieux de la Médiation au Maroc », et « La Médiation à l’international ». Des ateliers sont également prévues avec les médiateurs .

Alternative aux procédures judiciaires, cet outil offre de nombreux avantages dont les principaux sont : la liberté des parties, la rapidité, la maîtrise des coûts, la confidentialité, et l’accord transactionnel a entre les parties la force de la chose jugée. Elle permet, de plus, de préserver les relations entre les parties une fois le litige résolu.

Le développement de la médiation au Maroc a conduit de grandes institutions à mettre en place des instances de médiation telles que l’ombudsman pour le Groupe OCP.

Rappelons que le Centre de Médiation pour l’Entreprise (CME) de la CFCIM accompagne, depuis 2012, les entreprises dans le règlement amiable des conflits commerciaux. Fruit du partenariat entre la CFCIM et le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), le CME assure la gestion complète de la mise en place et du suivi des processus de Médiation des entreprises qu’il accompagne. Le CME organise également des sessions de formation certifiante à la Médiation, animées par des Médiateurs agréés par le CME et le CMAP.

LNT avec Cp