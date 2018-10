PARTAGER La CFCIM a inauguré les locaux des startups finalistes du « Kluster »

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) a inauguré officiellement, jeudi 18 octobre, les locaux qu’elle met gracieusement à la disposition des cinq startups finalistes (ExVIVO, BASSITE IT, LUXONIK, KITIMIMI et CUIMER) de sa première édition du Kluster CFCIM.

Dans la continuité de la politique RSE de la CFCIM qui œuvre quotidiennement au développement du tissu entrepreneurial marocain, les organisateurs du Kluster CFCIM se sont fortement mobilisés pour permettre à ces jeunes pousses d’évoluer dans un environnement propice à la réalisation de leurs ambitions, pour qu’elles puissent se concentrer exclusivement sur leurs objectifs professionnels dans des conditions optimales. Des entreprises de premier plan engagées pour l’entrepreneuriat des jeunes se sont également associées à cet élan et ont souhaité apporter leur contribution : c’est ainsi que la généreuse participation financière de BMCI a permis la concrétisation du projet et qu’ORANGE a gracieusement équipé les locaux (connexion wifi et lignes téléphoniques) et offert à chacun des candidats sélectionnés trois forfaits mobiles et des smartphones, nous informe le communiqué.

FOODS & GOODS a de la même façon toujours répondu présent : le célèbre distributeur, qui a sponsorisé l’ensemble des évènements dès le lancement de l’aventure Kluster CFCIM, a remis à chaque invité un assortiment de ses produits alimentaires et de ses boissons de marques internationales.

Outre l’hébergement de leur activité par la CFCIM pour une durée de 18 mois, les startups bénéficient d’une adhésion gratuite aux services de la Chambre pour une période allant jusqu’à deux années, d’un mentoring par un dirigeant d’entreprise de renom, de la mise à disposition d’un réseau d’experts dans différents domaines et aussi de cycles de formation dispensés conjointement par la CFCIM et le cabinet OFFICIUM MAROC. Ainsi, l’organisation par la CFCIM d’évènements spécifiquement destinés aux startups a pour objectif d’élargir leur cercle et d’attirer de nouveaux talents, conclut le communiqué.

LNT avec CdP